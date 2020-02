DIANA DEL BUFALO/ “Per Paolo Ruffini sono andata dalla psicologa” (Verissimo)

Diana Del Bufalo protagonista di un’intervista a cuore aperto, ma col suo solito stile auto-ironico, parla a Verissimo con Silvia Toffanin della sua storia d’amore, finita, con Paolo Ruffini. Queste le sue parole: “Io continuo a volergli tanto bene. Io non ho potuto continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. E’ la prima volta che io non ho sbagliato niente. Mi guardo indietro e stavolta io non ho colpe. Ad un certo punto ho capito che non potevo più andare avanti. L’ho detto su Instagram più per me che per comunicarlo agli altri. Sono andata dalla psicologa, Susanna. Io non ho mai avuto la necessità, ma da quando ci sono andata sono stata meglio, mi ha salvato la vita, mi ha resa di nuovo felice. Ho capito cosa voglio, che direi che non è poco, e cosa non voglio. Per adesso la serenità. Dall’amore cosa voglio? Normalità”. (agg. di Dario D’Angelo)

Diana Del Bufalo: “Adesso sto bene”

Diana Del Bufalo conferma: tra lei e Paolo Ruffini è finita. Ospite a Verissimo a poche ore dal suo debutto a Enjoy, in onda da domenica 2 febbraio su Italia 1, l’attrice è tornata sulla sua situazione sentimentale, svelando di aver messo la parola fine al loro rapporto: “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli”, spiega la Del Bufalo nel salotto di Silvia Toffanin. “Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita”. Lasciarsi alle spalle una relazione così importante non è stato facile, ma oggi, grazie soprattutto al sostegno di una psicologa, ha finalmente ritrovato la serenità: “Adesso sto bene – dice la Del Bufalo – sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità!”.

Diana Del Bufalo: “Paolo Ruffini? Sono stata troppo male”

Aver intrapreso un percorso psicologico, spiega Diana Del Bufalo a Verissimo, le è servito ad accettare quanto accaduto e a elaborare quel senso di colpa che l’attanagliava: “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente – conferma l’attrice – Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”. Oggi, infatti, si definisce serena, ma la separazione da Paolo Ruffini l’ha segnata nel profondo, tanto da spingerla a chiudersi “in camera per quattro giorni, con le tende tirate”. A segnare quella che oggi la del Bufalo definisce come una svolta, sarebbe stata sua zia, che ha pensato di tirarla su preparandole una parmigiana di melanzane: “Mi sono vestita, mi sono truccata e so’ uscita – ricorda l’attrice ripercorrendo quella fase – Mi sono detta ‘so bella, ora mi diverto e vaff…”.

Diana Del Bufalo: “Il dolore è un percorso di crescita”

Diana Del Bufalo ha fatto della tristezza vissuta in seguito alla rottura con Paolo Ruffini un punto di forza. “Il dolore va vissuto – spiega l’attrice sul settimanale Oggi – accresce al tua spiritualità. È fondamentale – aggiunge – che tu te ce abbandoni al dolore”. Proprio per questo, nei mesi scorsi ha scelto di mostrare ai suoi fan su Instagram il suo lato più fragile: “Sono molto autentica – precisa l’attrice – e credo che su Instagram abbiamo il dovere di mostrare anche il nostro lato vulnerabile”. Sui social network a seguirla sono infatti soprattutto donne di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Donne, precisa la Del Bufalo, che “sono nell’età del gioco dell’amore, delle delusioni”, alle quali lei spera di poter trasmettere il suo messaggio: “Voglio far vedere che il dolore è un percorso di crescita – precisa l’attrice – Che anche noi famosi soffriamo”.



