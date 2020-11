Diana del Bufalo oggi sarà di nuovo seduta tra i banchi di Amici 2021 in occasione del lancio della nuova classe che debutterà su Canale5 proprio oggi pomeriggio. Chi la conosce sa bene che è stato merito del programma di Maria de Filippi che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere Diana come cantante per poi vederla diventare attrice e promessa del cinema italiano, tra film e fiction, soprattutto in casa Rai. Oggi l’attrice torna tra i banchi della scuola e mentre la sua carriera è sotto gli occhi di tutti come il suo ritorno sul set dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti, sono in molti quelli che non sanno bene come va la sua vita privata, soprattutto da quando è tornata nuovamente single.

Diana del Bufalo, da Paolo Ruffini ad Edoardo Tavassi, ora single ma…

Chi l’ha seguita in quest’ultimo periodo sa bene che Diana del Bufalo è stata a lungo legata a Paolo Ruffini ma la loro situazione è naufragata per via dei continui errori di lui (si è parlato di tradimenti e non solo) che, ad un certo punto, l’attrice non ha più sopportato mettendo fine alla loro relazione. Al suo fianco è poi spuntato Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, che le ha regalato un amore che le ha permesso di superare le difficoltà e dimenticare il suo ex ma alla fine anche con lui non è andata come doveva e la loro relazione si è conclusa con un messaggio social: “Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me e io per lui”. Cosa racconterà oggi pomeriggio ad Amici 2021?



