Diana Del Bufalo e Benjamin si sono lasciati, lei pensa a Paolo Ruffini/ “Con lui…”

Diana Del Bufalo: “Con Benjamin storia finita, ora penso alla carriera”

Diana Del Bufalo ha avuto una storia di qualche mese con il fotografo australiano Benjamin; i due sono comparsi insieme su Instagram in diverse foto, in cui le cose sembravano andare a gonfie vele. La conduttrice, però, ha rivelato al settimanale F che la storia con lui è già finita.

Diana Del Bufalo ha sottolineato che con Benjamin sia stata una storia molto bella, ma che le cose non si sono sviluppate al meglio. I due hanno deciso di prendere strade separate e la bella conduttrice in attesa del grande amore, si dedicherà al lavoro e alla sua carriera. L’ex allieva di Amici, poi, ha anche svelato di avere difficoltà nel dormire con un uomo e ora che è single si consola con la presenza della sua volpina Leia.

Dopo aver annunciato la fine della relazione con Benjamin e parlato della sua malattia, Diana Del Bufalo ha ripensato al suo ex e grande amore Paolo Ruffini. Al settimanale F, la bella conduttrice parla di lui: “Non ti lasci mai a cuor leggero, ma io cerco di ricordare solo i momenti belli. Paolo Ruffini, che è stato importante, è venuto a vedermi a teatro. Ha una grandissima intelligenza, mi ha insegnato molto sul cinema, sulla vita, è una persona poetica, filosofica, non giudicante. Con lui è stato un colpo di fulmine“.

La fine della storia con Paolo Ruffini è stata molto dolorosa per Diana Del Bufalo, che ora ha bisogno solo di pensare a se stessa, in attesa di un altro colpo di fulmine. Intanto, nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 c’è un altro ex della conduttrice, Edoardo Tavassi, con il quale ha mantenuto un bel legame di amicizia nonostante tutto.











