Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo/ Dallo chalet di Sandokan a…(Celebrity Hunted)

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo sono una delle coppie di concorrenti di Celebrity Hunted, il reality game trasmesso in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video. Due puntate, per un totale di sei episodi, disponibili da venerdì 13 marzo 2020 sulla piattaforma video di streaming online del colosso che per la prima edizione italiana ha scelto alcuni personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi anche i due attori grandi amici e complici in questa avventura davvero surreale. Durante la prima puntata abbiamo visto Diana e Cristiano, come peraltro tutti i concorrenti, lasciarsi il Colosseo alle spalle per cercare un posto sicuro dove rifugiarsi. Per 14 giorni la coppia deve cercare di far perdere le proprie tracce evitando di cadere nelle mani di una squadra di professionisti. Da Roma la coppia si è diretta verso Trasacco, comune italiano di 6 091 abitanti della provincia dell’Aquila in Abruzzo, grazie all’aiuto del padre dell’attrice a bordo di una automobile presa in affitto. In questo ridente comune abruzzese, la coppia ha trovato un posto sicuro dove dormire presso lo chalet di Sandokan, vecchio amico dell’attrice e personaggio famoso nella comunità di Tresacca. Cosa succederà nella seconda puntata di venerdì 20 marzo 2020?

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo: “io principessina, lui…”

La partecipazione a Celebrity Hunted è stata sicuramente una grandissima sfida per Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, amici dentro e fuori il set. L’attrice, ex concorrente del talent Amici di Maria De Filippi, ha raccontato di questa sua esperienza televisiva dalle pagine di SuperGuidaTv: “mi hanno chiamato dalla Endemol e così mi sono recata a Roma. In quell’occasione mi hanno mostrato i video della versione inglese del programma e sono impazzita”. Non ci ha pensato un attimo Diana, che ha confessato: “uno dei miei sogni nel cassetto poi è fare un film d’azione nonostante sia poco muscolosa. Amo i film di “Mission Impossibile” e l’avrò visti un centinaio di volte tanto che mi ricordo le battute a memoria”. Quando l’attrice ha scoperto che poteva scegliere un partner con cui condividere questa pazza esperienza, Diana non ci ha pensato un attimo: ” ho scelto di condividere questa esperienza con Cristiano Caccamo che è il mio migliore amico. Appena gliel’ho proposto anche lui si è entusiasmato subito”.

Tra i due c’è solo una grandissima amicizia e complicità, nonostante qualcuno abbia ipotizzato ci sia del tereno, anche se la Del Bufalo ha detto: “mi rendo conto di essere una principessina a differenza di Cristiano che è più spartano”. Durante le registrazioni, Diana non nasconde che non sono mancate le difficoltà: “dormire in posti diversi tutti i giorni perché per più di 48 ore non si poteva stare nello stesso posto e cambiare bagno. In alcuni casi l’igiene non era il massimo. Ci siamo trovati a stare in cascine di montagna o in luoghi disabitati in cui condividevamo il bagno con più persone”.



