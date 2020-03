Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo/ “Preparato tutto con cura” (Celebrity Hunted)

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo formano una delle coppie concorrenti di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo“, il nuovo reality show in partenza su Amazon Prime Video. Per il giovane attore si tratta della prima esperienza, visto che Diana in passato si è fatta notare nel talent show Amici di Maria De Filippi. Ma cosa ha spinto il volto delle fiction italiane a partecipare a Celebrity? Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Caccamo ha dichiarato: “ho accettato perché c’era Diana. Con lei mi diverto moltissimo, anche se è un po’ una palla al piede: lenta, tranquilla, comodosa… dovevo sempre spronarla!”. Non solo, l’attore ha anche rivelato in anteprima: “abbiamo preparato tutto con cura e siamo diventati dei professionisti del travestimento: avevamo anche capi double-face per cambiare look in un minuto. Una volta siamo saliti su un treno, ci siamo chiusi nella toilette, ci siamo completamente cambiati e quattro minuti dopo siamo scesi alla stazione e abbiamo preso il treno in direzione opposta. Tutto è andato liscio finché un treno in ritardo ci ha costretto a cambiare i nostri piani, e lì abbiamo dovuto improvvisare. Gli operatori hanno ripreso tantissimo materiale e non sappiamo cosa resterà e cosa no: non vedo l’ora di rivederci sullo schermo per capire se abbiamo fatto la figura degli eroi d’azione o… dei tontoloni!”.

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo a Celebrity Hunted: “difficile rinunciare al telefonino”

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo sono pronti a mettersi in gioco nella prima edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Se la ex “amica di Maria” è specializzata in depistaggi, la specialità del giovane attore è quella dei travestimenti. Una coppia che sicuramente regalerà tantissime sorprese durante le varie fasi di gioco, anche se Diana non nasconde di aver avuto non poche difficoltà. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ed attrice ha rivelato: “la cosa più difficile per me è stata rinunciare al telefonino: ce l’ho dalla quinta elementare, sono entrata nel panico!”. Non solo, non è stato semplicissimo condividere il letto con l’amico Cristino: “poi condividere con Cristiano il lettino di una roulotte scassata in mezzo a un bosco. Gli ho detto: “No, non ce la posso fare, io sono alta un metro e 80!”. Insomma, lo ammetto, sono una patatona comodosa e pur di non correre per tutto il tempo mi sono specializzata in depistaggi. Per esempio, usavo il bancomat per comprare biglietti “falsi“, per destinazioni dove non avevamo nessuna intenzione di andare. Convincevo i fan che ci fermavano per un selfie a postarlo con false informazioni su dove ci avevano incontrato e dove stavamo andando. E poi avevo tutto un armamentario di abiti avvolgenti, occhialoni coprenti e felpe col cappuccio…”.

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo: “Siamo solo amici”

Dopo la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo ha rotto il silenzio precisando a gran voce: “quel che non accetto sono i commenti di chi dice: “Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due”. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia. Gli ho detto: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”. Non solo, l’attrice ha anche precisato che con Cristiano Caccamo non c’è nessun amore, sono semplicemente due grandi amici. “Ci vogliamo bene, ma non ci siamo mai scambiati neppure un bacio” ha detto la Del Bufalo parlando del rapporto con Cristiano con cui recentemente è stata in vacanza alle Maldive.



