Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati/ “Punto di riferimento per me..”

Diana del Bufalo aveva trovato il sorriso grazie ad Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, ma a quanto pare la loro storia si è conclusa. L’attrice non parla di un rapporto finito bensì di una conoscenza e di un amore fluido che cambia e che è diventato altro ma che sicuramente non la spingerà a rinunciare a lui diventato suo punto di riferimento. Diana del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati ma questo non significa che non li vedremo ancora insieme perché lei non vuole rinunciare a lui “entrato nella sua vita non per caso ma per un motivo per preciso”. L’annuncio è arrivato sui social dove Diana Del Bufalo ha scritto: “Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI…Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui”.

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati, l’annuncio sui social

L’attrice poi ammette che il loro rapporto è finito senza un motivo ben preciso ma che anche questo accade quando il sentimento si trasforma: “Accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove. Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta”. Adesso Edoardo Tavassi è chiamato ad insegnare altrove ma Diana del Bufalo ha comunque classificato la loro storia come poco materiale e molto spirituale, molto elevata. I rumors sulla rottura tra i due circolano ormai dalla scorsa primavera ma sembra che solo adesso sia arrivata l’ufficialità, ci è voluto un po’ di tempo per smaltire la cosa?



