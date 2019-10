Diana del Bufalo, Emanuele Filiberto ci prova!/ Le avances del Prince faranno colpo? (Amici Celebrities)

Diana del Bufalo cederà alle avances di Emanuele Filiberto?

Diana del Bufalo debutta ad Amici Celebrities in occasione della semifinale: potremo assistere fra pochissimo al suo duetto. Quale dei concorrenti in gara ci sarà al suo fianco? Secondo le anticipazioni, l’artista avrà modo di unire la sua voce a quella di Emanuele Filiberto di Savoia, uno dei più contestati di questa prima edizione del talent dedicato ai vip. In particolare, Diana del Bufalo dovrà fare di tutto perchè il Principe riesca a battere Massimiliano Varrese e a ‘rubargli’ la possibilità di accedere allo step successivo. Ci riuscirà? Sembra proprio di no, visto che il quinto giro di esibizioni si concluderà con la vittoria di Massimiliano. Non si può dire però che Emanuele Filiberto non abbia avuto il suo momento di gloria, anche se è avvenuto nel dietro le quinte. Durante la prima parte della serata, verrà trasmessa in particolare una clip delle prove settimanali, in cui il Principe si lancia in diverse avances nei confronti di Diana. Nonostante l’atmosfera tesa, i due riusciranno anche a strappare diverse risate a pubblico e giuria, confermandosi coppia d’oro per quanto riguarda i duetti. Non sappiamo invece nulla del brano scelto dalla cantante: si tratta forse di Nelle mie favole, il primo inedito pubblicato proprio in seguito alla sua sconfitta nella scuola di Maria De Filippi?

Diana del Bufalo: le novità non mancano

Le novità non mancano per Diana del Bufalo, che si prepara a vivere la sua prima esperienza ad Amici Celebrities e anche ad un’altra avventura. La cantante infatti farà parte del cast Celebrity Hunted, il nuovo reality di Amazon Prime Video in cui diversi personaggi famosi dovranno far perdere le proprie tracce. Dovranno troncare i rapporti con amici e parenti e persino con i fan che li seguono sui social. Il tutto per riuscire a sfuggire ad una caccia al ladro ingaggiata da ex militari ed ex agenti. “Grazie al cielo, smetteranno di torturarmi in posta privata ora”, scrive con ironia la del Bufalo su Instagram. Ed è con altrettanta ironia che sfogliando un settimanale, mentre era in attesa di alcune pratiche alla motorizzazione, ha scoperto di essere diventata anche esperta di cucina. “Questa foto l’ho fatta alla prima di Dumbo. Mi hanno scontornata e mi hanno messo in una cucina”, dice nelle Storie smentendo anche di aver mai creato delle ricette. “Non so manco cucinà”, conclude fra una risatina e l’altra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA