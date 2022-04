Diana Del Bufalo, ex fidanzata Edoardo Tavassi/ Lui sbarca all’Isola dei Famosi, lei…

Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina Tavassi, è sbarcato insieme alla sorella sull’Isola dei Famosi 2022 e a fare il tifo per lui, in Italia, ci sono non solo i suoi followers e quelli di Guendalina che hanno imparato ad amarlo attraverso i video pubblicati su Instagram dall’ex gieffina, ma anche l’ex fidanzata Diana De Bufalo. L’attrice ed Edoardo Tavassi hanno avuto una storia d’amore che, però, oggi è finita. Nonostante tutto, tra la Del Bufalo e il naufrago dell’Isola dei Famosi 2022, è rimasto un affetto sincero. Anche dopo la fine della relazione, infatti, Diana ed Edoardo si sono spesso concessi una cena insieme ad amici comuni.

Venerdì scorso, così, durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2022, quando Ilary Blasi ha finalmente annunciato l’arrivo dei fratelli Tavassi, attesissimi dal popolo del web, Diana, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio d’incoraggiamento proprio per l’ex fidanzato.

Diana Del Bufalo e il messaggio per Edoardo Tavassi

Nessun rancore tra Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi che potrà contare sul totale appoggio dell’ex fidanzata per tutta la durata della sua avventura sull’Isola dei Famosi 2022 che si preannuncia esplosiva in coppia con la sorella Guendalina. Diana, così, venerdì scorso, durante la puntata che ha segnato l’edosio dei Fratelli Tavassi tra i naufraghi della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, era davanti al teleschermo per assistere al lancio dell’elicottero e all’arrivo in Palapa del suo ex fidanzato e dell’ex cognata.

Felice per la grande occasione avuta da Edoardo Tavassi, come fa sapere il portale “Funweek”, Diana Del Bufalo, tra le storie del proprio profilo Instagram ne ha pubblicata una dedicata al naufrago scrivendo: “Dajeeee Edooo!!!”. Due parole per incoraggiare e supportare, anche a chilometri di distanza, l’ex fidanzato che, ancora oggi, continua ad essere per lei una persona importante.











