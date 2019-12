Diana Del Bufalo, ex fidanzata Paolo Ruffini/ “Lo ringrazio mi ha resa donna” (Up &Down)

Diana Del Bufalo è la ex fidanzata di Paolo Ruffini, l’attore e conduttore che nel giorno di Natale sarà protagonista in prima serata su Italia 1 con “Up & Down – una favola normale“. Non sono giorni facili per la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che sui social ha raccontato e condiviso con tutti i suoi fan la fine della storia d’amore con Ruffini. “Con il rischio di sembrare patetica comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo” ha scritto su Instagram la cantante e conduttrice. La Del Bufalo prosegue il suo racconto: “cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui… Tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non si cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… Per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! E’ poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. Grazie a tutti”.

Paolo Ruffini: “Ho amato tanto Diana Del Bufalo”

Ospite di Verissimo, Paolo Ruffini ha commentato la fine della storia d’amore con Diana Del Bufalo precisando: “tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia” prosegue “L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”. La Toffanin non nasconde di essere tra quelle persone che fa il tifo per un ritorno di fiamma tra i due, ma Ruffini ha precisato: “credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

Diana Del Bufalo e Ruffini si sono lasciati

A parte la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo sui social ha raccontato anche come la psicoterapia l’abbia aiutata (e non poco) ad affrontare la vita. “Ho trovato molto aiuto nella psicoterapia e questo è un argomento che mi piace molto. Ho cominciato a parlarne su Instagram e mi sono piacevolmente sorpresa” ha detto la ex concorrente di Amici che ha proseguito dicendo “le persone mi hanno scritto, mi hanno detto che non avevano il coraggio di andare per paura di essere giudicate. Poi con il fatto che io l’ho detto tante persone hanno preso coraggio e sono andate anche loro”. Tutto è cominciato quando Diana ha visto un momento molto difficile: “c’era qualcosa di irrisolto dentro di me. E ancora ci vado! Mi dà degli strumenti, mi apre dei canali che danno una certa sicurezza che poi gli altri notano. Prima ero molto ingenua, mi lasciavo andare quando conoscevo una persona nuova. Adesso noto come parla, cosa dice, i suoi occhi, se è sincero… Non riesco più a lasciarmi andare ma meglio così, sono più consapevole”.



