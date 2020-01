Diana Del Bufalo ex fidanzata si Paolo Ruffini/ “Innamorata di Cristiano Caccamo? Siamo…”

In questi anni, il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare e a voler bene a Diana Del Bufalo, ex conduttrice di “Colorado” e attrice in alcune fiction di successo, fra cui “Che Dio ci aiuti”, dove la protagonista principale, suor Angela, viene interpretata magistralmente ormai da cinque stagioni da Elena Sofia Ricci. A proposito di “Che Dio ci aiuti”: nel cast degli interpreti, figura anche il talentuoso Cristiano Caccamo, con il quale la 29enne Del Bufalo ha mostrato grande e crescente complicità, giorno dopo giorno, come dimostrano anche le testimonianze multimediali pubblicate sui rispettivi profili social. In tanti hanno mormorato circa una loro presunta storia d’amore, tanto da indurre Diana a uscire allo scoperto con un filmato, nel quale dichiara che “io e Cristiano Caccamo non stiamo e non staremo mai insieme. Ho più confidenza con lui che con mio fratello, il nostro è un rapporto stupendo, ma no, non siamo fidanzati. Donne, fatevi avanti. Anzi, mi correggo: buttatevi come treni!”. Presto i due faranno coppia fissa su Amazon Prime Video, all’interno del reality “Celebrity Hunted”.

DIANA DEL BUFALO, FRECCIATINA A RUFFINI: “OGNI PAGLIACCIO TORNA NEL SUO CIRCO”

Diana Del Bufalo ha sofferto e soffre ancora molto per la fine della sua love story con l’attore livornese Paolo Ruffini, con il quale ha condiviso attimi felici, auspicando un giorno di poter mettere su famiglia (“Non mi sento ancora pronto per la paternità, però mi piacerebbe”, aveva dichiarato qualche tempo fa il comico toscano a “Verissimo”). Fatica, peraltro, a celare il suo rancore, nonostante stia tentando di voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della propria vita. Recentemente, fra le sue stories pubblicate su Instagram, la ragazza ha pubblicato l’istantanea di un albero spoglio, corredata da una didascalia che lascia poco spazio all’immaginazione. “Ogni pagliaccio torna nel suo circo. Ogni regina torna nel suo trono”. Quasi lampante il riferimento al suo ex, che, nel frattempo, si sarebbe già buttato fra le braccia di un’altra donna: stando a quanto riporta il settimanale “Diva e Donna”, si tratterebbe di una 32enne di nome Susanna, che lavorerebbe nel mondo della televisione. I due sarebbero stati avvistati mentre cenavano insieme presso un noto ristorante del quartiere Parioli, a Roma.

DIANA DEL BUFALO: L’ANNUNCIO DELLA FINE DELLA STORIA CON RUFFINI

Riavvolgiamo il nastro di qualche settimana e torniamo al post pubblicato su Instagram da Diana Del Bufalo, mediante il quale ha annunciato urbi et orbi la fine della sua storia d’amore con Paolo Ruffini, iniziata dal 2015 e che sembrava il naturale preludio al matrimonio. Un pensiero piuttosto lungo, al quale però gli utenti social non hanno potuto replicare, poiché i commenti sono stati disattivati. “Con il rischio di sembrare patetica – scriveva l’attrice a dicembre –, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non si cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo!”.



