Diana Del Bufalo, fidanzata col batterista Michele Villetti?/ Tutto tace, ma…

Diana del Bufalo è fidanzata con Michele Villetti? Tutto tace in questo senso, ma i rumors sembrerebbero proprio confermato le indiscrezioni emerse per la prima volta la scorsa estate, quando l’attrice era stata accostata insistentemente al percussionista e batterista trentenne di Viterbo. Sulla presunta relazione non è mai arrivata alcuna ufficialità da parte dei diretti interessati, che hanno continuato a mantenere massimo riserbo, soprattutto sui social.

Certo è che Diana Del Bufalo, dopo aver attraversato un momento molto difficile con Paolo Ruffini, con cui alla fine ha deciso di troncare, è pronta a dare un taglio netto al passato, riaprendo il suo cuore ad altri uomini. “Era come se mi mancasse l’aria. Non riuscivo a far entrare l’ossigeno nei polmoni, mi sentivo immobilizzata. Sono arrivata anche a spogliarmi pur di non sentirmi soffocata”, aveva raccontato l’attrice in una vecchia intervista rilasciata a Ok Salute.

La storia con Paolo Ruffini, fortunatamente, fa parte del passato. Diana del Bufalo ha sofferto molto, quella con il collega è stata una storia d’amore tormentata che ha provocato ferite interiori molto profonde. “Esistevo solo in relazione al sentimento che provavo. La giornata era scandita dal nostro rapporto. Bastava un minimo screzio per alterare il mio umore. Ne pagavo spesso le conseguenze, perché non ero padrona delle mie emozioni”, ha ammesso la Del Bufalo.

Con un percorso di psicoterapia, l’attrice ha ritrovato la serenità perduta e a quanto pare sarebbe riuscita a trovare persino un nuovo amore. Il condizionale è d’obbligo, perché i rumors sulla presunta relazione con Michele Villetti non hanno mai trovato conferme, seppur restino molto attuali.

