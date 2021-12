Diana Del Bufalo fidanzata?/ Dopo Paolo Ruffini e Edoardo Tavassi, rimasta single…

Diana Del Bufalo è ospite quest’oggi di Domenica In, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier. L’attrice, diventata famosa come cantante nel talent Amici 10, si è distinta nel tempo per una personalità poliedrica, la bellezza acqua e sapone e il gusto per l'(auto) ironia. Attrice e influencer, la 31enne ha molti progetti in essere: è nel cast del film “7 donne e un mistero”, in arrivo nelle sale cinematografiche a Natale con la regia di Alessandro Genovese, e ha mosso i suoi primi passi nel mondo del doppiaggio, prestando la voce a Isabela Madrigal, uno dei personaggi del cartoon Disney “Encanto”, uscito in Italia meno di un mese fa.

LOL: Chi ride è fuori 2, il cast ufficiale/ Nomi: da Virginia Raffaele a Mago Forest

A tal proposito, la ragazza ha commentato ai microfoni di Sky: “Il mio personaggio è perfetto, fa sbocciare i fiori e cosa c’è di più perfetto di far nascere una pianta? Certo, io non sono perfetta, ma a volte la perfezione può essere noiosa, e di questa cosa Isabella si render conto. Il film è incentrato sul concetto di famiglia e io nella realtà vado molto d’accordo con la mia. Ho un fratello più grande di due anni e mezzo e praticamente ci adoriamo. Mia mamma e mio papà sono due genitori splendidi, che mi hanno sempre lasciata libera di esprimermi. Non sono mai stati rigidi, siamo come amici. Io, poi, non sono mai stata una figlia ribelle e comunque ho sempre seguito i loro consigli”.

Diana Del Bufalo fidanzata?/ Lei rompe il silenzio: "Sono single, ma amo..."

DIANA DEL BUFALO: IL RAPPORTO CON IL FRATELLO E L’AMORE

Sempre a livello professionale, Diana Del Bufalo sarà nel cast della seconda stagione di “Lol-Chi ride è fuori”, show disponibile su Prime Video. Inoltre, dal 15 gennaio 2022, al teatro Brancaccio di Roma e poi in giro per lo Stivale, sarà protagonista insieme a Baz dell’opera teatrale “7 spose per 7 fratelli”: “Uno dei miei sogni più grandi si sta per realizzare, un musical! Sono emozionantissima, perché per me è la prima volta su un palco!”, ha postato entusiasta su Instagram.

Per quanto riguarda la sfera amorosa, in passato Del Bufalo è stata legata al cantante Francesco Arpino, all’attore Paolo Ruffini e ad Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina. Al momento pare sia single, nonostante a più riprese le riviste di gossip abbiano parlato di una relazione, non confermata dai diretti interessati, con l’amico e collega attore Cristiano Caccamo. Inoltre, l’ex conduttrice di Colorado ha un fratello più grande che si chiama Giano e ha 33 anni.

Diana Del Bufalo: "Il catcalling mi piace"/ É polemica: "Siete falsi se..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA