Diana Del Bufalo: “Il catcalling mi piace”/ É polemica: “Siete falsi se…”

Diana Del Bufalo scatena nuovamente il dibattito del catcalling di cui ha parlato Aurora Ramazzotti, ammettendo di essere tra le poche donne a cui piace ricevere apprezzamenti per strada come fischi e complimenti anche sopra le righe. Con un video pubblicato tra le storie di Instagram, l’attrice con ironia racconta ciò che le è accaduto mentre era in auto. «Guidavo, ero dentro una macchina… Due uomini, a distanza di 5 minuti… ‘aho ah bella… ah bona…’… Ma in questo stato? Sarà che sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, però… siete falsi», ha raccontato l’attrice tornata a recitare nella fiction di Raiuno “Che Dio ci aiuti”. Le parole di Diana Del Bufalo, però, hanno infiammato il dibattito e scatenato il popolo di Twitter.

Diana Del Bufalo, polemiche per le dichiarazioni suò cat calling

Le parole di Diana Del Bufalo sul catcalling sono entrate subito in tendenza su Twitter. Il popolo del web si è spaccato tra coloro che hanno apprezzato le dichiarazioni dell’attrice e coloro che, invece, le hanno condannate. «Normalizziamo questa follia che oggi viene chiamata catcalling», scrive qualcuno. “La stories di Diana Del Bufalo era ironica ed innocua, chi ci ricama sopra è in mala fede!!”, aggiunge un altro utente. “Era palesemente ironica, è ovvio che non le piace il cat calling, voleva sottolineare quanto fosse ridicolo che sti scemi la fischiano anche da struccata, sta gran polemica dove la vedete?”, aggiunge un altra ragazza. “Diana Del Bufalo non ha capito che non l’hanno guardata manco in faccia perché per urlarti ‘abbona’ basta che respiri e sei dell altro sesso. L’hanno fatto con me e mia madre pochi giorni fa ed è stato veramente imbarazzante”, è invece il commento di un’altra ragazza.



Raga era palesemente ironica , è ovvio che non gli piace io cat calling , voleva sottolineare quanto fosse ridicolo che sti scemi la fischiano anche da struccata , sta gran polemica dove la vedete? O sarò io che avrò uno humor particolare boh #DianaDelBufalo https://t.co/49iucZAGEM — Emma il riccio riccio (@Emmachampagne95) July 16, 2021

La stories di #dianadelbufalo era ironica ed innocua, chi ci ricama sopra è in mala fede!! I soliti moralisti del cazzo!! — DanilodaFiumicino (@dafiumicino) July 16, 2021

Diana Del Bufalo non ha capito che non l'hanno guardata manco in faccia perché per urlarti " abbona " basta che respiri e sei dell altro sesso. L'hanno fatto con me e mia madre pochi giorni fa ed è stato veramente imbarazzante.#dianadelbufalo — superchicca (@superchicca4) July 16, 2021





