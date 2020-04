“Diana Del Bufalo incinta”, scherzo a Guendalina Tavassi/ Lei piange in diretta poi..

In questi giorni di quarantena, Diana Del Bufalo e il suo nuovo fidanzato Edoardo Tavassi si divertono ad intrattenere delle dirette su Instagram con amici, durante i quali non mancano scherzi. L’ultimo di questi è toccato a Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo. Contattata telefonicamente (e a sua insaputa) nel corso della diretta su Instagram che Edoardo e Diana Del Bufalo stavano tenendo con Andrea Dianetti, a Guendalina è stata fatta una rivelazione shock: Diana è incinta. Inizialmente l’ex gieffina fa difficoltà a crederci e, trattenendo l’emozione, ripete al fratello di aver intuito che si tratti di uno scherzo. Di fronte all’insistenza di Edoardo e agli indizi molto credibili che lui le da, alla fine Guendalina cede del tutto all’emozione e finisce per credergli.

Guendalina Tavassi, scherzo dal fratello Edoardo: in lacrime su Instagram

Guendalina Tavassi scoppia così in lacrime di fronte alla notizia del fratello Edoardo, credendo alla gravidanza di Diana Del Bufalo. Un’emozione che dura però molto poco, visto che alla fine arriva l’inevitabile rivelazione con tanto di sbeffeggiamenti. “Te sto a piglià per cul*!” dichiara infatti Edoardo, mentre Diana e Andrea Dianetti scoppiano a ridere e rincarano la dose. Uno scherzo che è finito non solo sui profili Instagram di coloro che hanno fatto lo scherzo ma che è stato poi condiviso anche dalla stessa Guendalina che, dopo l’emozione sfiorata, ha riso del momento. E, come lei, anche i tantissimi follower all’ascolto al momento della scenetta.



