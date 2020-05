Diana Del Bufalo/ L’isola dei famosi e al Grande Fratello Vip? Arrivate proposte ma..

Pubblicità

Diana Del Bufalo torna in tv come concorrente de “I soliti Ignoti Special Vip“, il quiz show di successo condotto da Amadeus e trasmesso in prima serata sabato 23 maggio 2020 su Raiuno. Una puntata speciale che vedrà partecipare diversi personaggi famosi, del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport tra cui anche l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Per l’occasione ospite anche la bravissima Diana Del Bufalo che come tutti ha vissuto le ultime settimane in quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Un momento tragico che l’attrice ha raccontato così a SuperGuida Tv: “Sto a casa, sono fortunata perché vivendo in campagna ho la possibilità di stare all’aria aperta e di godermi il sole. Mi dispiace per le situazioni gravi che i medici si stanno trovando a fronteggiare in ospedale. Sono fiduciosa però perché ho sentito che a Wuhan hanno festeggiato dopo che è stato dimesso l’ultimo paziente contagiato. L’umanità è forte e ha superato già tanti ostacoli. Supereremo anche questa”. Propositiva verso il futuro, la Del Bufalo non nasconde però di non apprezzare: “la violenza, l’ignoranza, il giudizio e soprattutto la cattiveria”.

Diana Del Bufalo di Amici: “cerco di fuggire dal veleno che mi circonda”

Diana Del Bufalo come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo è stata spesso vittima di hater sui social, ma lei stessa in passato si è ritrovata a giudicare persone che conosceva da poco. Un grave errore da cui ha imparato tanto: “cerco di imparare dagli errori. Instagram è una finestra e ogni volta che mi affaccio è brutto constatare quante persone dicano scemenze. Mi fanno cadere le braccia. Cerco di fuggire dal veleno che mi circonda”. Reduce dalla prima edizione di “Celebrity Hunted”, la Del Bufalo ha anche rivelato: “mi sono arrivate proposte per partecipare a “L’isola dei famosi” e al “Grande Fratello Vip”. Non riuscirei perché per una come me che ama la libertà è impensabile stare in gabbia. Non riuscirei a vivere con le telecamere puntate addosso tutto il giorno”. Parlando poi del suo futuro lavorativo ha precisato: “amo il mondo dello spettacolo e sognerei di fare più cinema e televisione. L’attrice è quello che sento più vicina a me perché mi piace interpretare ruoli opposti rispetto a me”. Tra i progetti futuri, infatti, c’è la nuova stagione di “Che Dio ci aiuti”, la fiction campione d’ascolti di Raiuno con protagonista Elena Sofia Ricci dove interpreta il personaggio di Monica: “per il momento a parte ‘Che dio ci aiuti’ le cui riprese durano sette mesi non ho altri impegni. Vorrei tanto fare un musical della Disney”.



