Diana Del Bufalo “Non amo dormire con un’altra persona”/ “Ma ho istinto materno…”

Diana Del Bufalo è intervenuta in qualità di ospite nello studio televisivo di “ItaliaSì!”, trasmissione di Rai Uno condotta da Marco Liorni e andata in onda nel pomeriggio di sabato 15 ottobre 2022. In primis, sul podio della sua vita l’attrice ha messo il suo cane, Leia Skywalker, che ha adottato dopo aver visto la sua fotografia sui social: “Era vittima di maltrattamenti da parte del suo precedente proprietario, è stato subito amore. La porto addirittura all’asilo per cani! Forse ho un istinto materno, ho bisogno di prendermi cura di qualcuno. Però meglio Leia di altri soggetti in casa mia: io sono un eremita, abito in campagna da sola, non mi piace dormire con un’altra persona, sono indipendente”.

La migliore amica di Diana Del Bufalo è Arianna Montefiori, la moglie del cantante Briga: “Ci siamo conosciute sul set di una serie (‘Che Dio ci aiuti’, ndr). È pura e trasparente, non ti direbbe mai una cavolata. Lei mi capisce, anche se è piagnona ed emotiva. La amo profondamente, è veramente l’unica che mi comprende quando parlo delle mie follie. Io e lei parliamo di tutto e non ci tradiremmo mai, possiamo contare l’una sull’altra. Non sa cucinare, ma sa fare i dolci, fa una crostata pazzesca. Poi, ha paura dell’aereo, ma va sulle attrazioni più spericolate di Gardaland”.

DIANA DEL BUFALO: “IL SEGRETO PER STARE BENE? UN PO’ DI SANO EGOISMO”

Nel prosieguo della chiacchierata di fronte alle telecamere di Rai Uno, Diana Del Bufalo ha confessato di amare l’equilibrio nella vita, ma solo in certi momenti: “Dopo un po’ che p*lle! Essere prima malinconici e poi felici è proprio bello! Mi piacciono le montagne russe nella vita”.

Maresa, la nonna di Diana Del Bufalo, ha oggi 93 anni e, come ha rivelato la nipote, “il segreto della sua longevità è l’egoismo sano, il difendersi dagli eccessi delle emozioni. Egoismo sano significa anche proteggersi. Mia nonna me l’ha insegnato in un periodo in cui stavo molto male. Sto imparando a essere così, cerco di tendere verso quella versione”.

