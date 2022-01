Diana Del Bufalo/ “Non sono innamorata, emozioni ti indeboliscono: mia nonna dice…”

Diana Del Bufalo è stata oggi ospite del programma pomeridiano di Rai1 condotta da Francesca Fialdini, Da Noi a ruota libera: “Il 2022, quanto sa di futuro? Dio mio… facciamo finta che sia il 2018, prima della pandemia che ha rotto le scatole!”, ha commentato l’attrice, che torna in tv dopo la recente polemica. Diana è diventata popolarissima al pubblico di Rai1 grazie a due fiction: C’era una volta Studio Uno e Che Dio ci aiuti. Dopo la messa in onda di un filmato con le sue partecipazioni alle fiction, la Del Bufalo ha commentato: “Era una delle primissime cose che facevo di recitazione e ancora non sapevo bene come… adesso? C’è la consapevolezza di una donna di 31 anni”.

Quale domanda potrebbe invece imbarazzarla maggiormente? “Ma lo sai niente?”, ha replicato prima di aggiungere, “Non sono molto acculturata, non so niente di politica, mi piace solo letteratura francese e inglese ma non sono acculturata sulle cose che dovrei sapere”, ha svelato.

Incalzata dalla conduttrice a parlare d’amore, Diana Del Bufalo si è limitata a rispondere: “non sono ancora innamorata, vediamo…”. Ma al tempo stesso ha ammesso di essere sempre riuscita a lasciarsi alle spalle le delusioni d’amore: “Si certo, la vita va avanti e il dolore insegna tantissimo in questo senso. Si impara dalle difficoltà, sono importanti nella vita. Se ne parlo con i miei genitori? Certo, sono i miei migliori amici, per questo non sono ribelle perché non mi hanno mai dato modo di essere e mi hanno sempre dato libertà”.

Non poteva mancare nel corso dell’ospitata un messaggio della nonna che le ha augurato il meglio per la vita. “Siete scorretti…”, ha commentato commossa Diana. Parlando della nonna ha svelato ancora: “ha 93 anni e sta un fiore, è fantastica! Lei è una grandissima egoista nel senso buono, per questo campa così tanto, perché si fa gli affari suoi. Mi ha detto di non farmi attraversare troppo dalle emozioni perché son quelle che ti fanno indebolire”. Dopo il film “7 donne e un mistero”, adesso la Del Bufalo è impegnata a teatro con il musical “7 spose per 7 fratelli”: “ballerò e canterò, ho difficoltà a ballare e cantare al tempo stesso ma ce la facciamo!”.

