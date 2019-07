Diana Del Bufalo “Non sposo Paolo Ruffini!”/ “Matrimonio? Lo amo, ma…”

Altro che crisi! La storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini procede a gonfie vele. Lo conferma la stessa attrice nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente in cui racconta di questo bellissimo rapporto che, a dispetto delle malelingue, si rafforza giorno dopo giorno. “Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. – ammette Diana Del Bufalo, che sottolinea – Da quasi cinque anni.” Di recente lei e Paolo hanno trascorso qualche giorno in una romantica vacanza: “Siamo appena stati in Trentino, presto andremo a Ischia. Saranno vacanze rigorosamente tricolori, anche perché a Paolo non piace viaggiare all’estero, gli dà fastidio non capire la lingua del posto e mangiare male: lui è una buona forchetta”, ha raccontato l’attrice.

Diana Del Bufalo, nessun matrimonio con Paolo Ruffini

Diana Del Bufalo, nel corso dell’intervista a Gente, ammette che sono tante le cose che l’hanno fatta innamorare di Paolo Ruffini. “Mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui. – e aggiunge – E non è convenzionale, come piace a me, io non amo i tipi precisi che bevono le tisane e sono patiti del fitness”, ha spiegato la 29enne romana. Diana ha quindi smentito una volta per tutte i rumor secondo cui lei e Ruffini sarebbero nuovamente in crisi. Tuttavia, quando le si chiede di possibili nozze col suo compagno, lei dichiara: “Macché, non sono per niente portata per le nozze. Piuttosto desidero il timone delle Iene”.

