Diana Del Bufalo, nuovo fidanzato?/ Avvistata con il batterista Michele Villetti

Diana Del Bufalo ha ritrovato l’amore? Da un po’ di tempo, Diana pubblica delle foto con un uomo cercando di nascondere il suo volto. Nei giorni scorsi i due sono andati a cavallo e l’attrice ha pubblicato nelle storie di Instagram alcune foto della giornata, senza però rivelare chi fosse l’uomo misterioso. Secondo quanto riportato da Very Inutil People, si tratterebbe di Michele Villetti, batterista, percussionista e compositore poco più che trentenne. Stanno a quanto riportato sul sito, le sue storie Instagram confermano anche che lui ieri era a cavallo con Diana Del Bufalo. Entrambi si seguono sui social. A Viterbo Michele Villetti è conosciuto come “l’uomo che sussurrava alle volpi”, perché è riuscito a salvare alcune volpi avvicinandole con un fischio. Ad una di queste, chiamata Renard, ha dedicato la sua canzone “Masileyo”, che ha ottenuto i complimenti da Ennio Morricone.

Diana del Bufalo "Rimarrò zitella!"/ "Senza uomini sto così bene che.."

Diana Del Bufalo: nuovo amore dopo Edoardo Tavassi?

Lo scorso ottobre Diana Del Bufalo aveva annunciato la rottura con Edoardo Tavassi. Dopo il turbolento addio con l’ex Paolo Ruffini, l’attrice sembrava aver ritrovato la felicità al fianco del videomaker romano. I primi avvistamenti della coppia risalgono a inizio 2020, prima della pandemia. Ma per Diana e il fratello di Guendalina Tavassi non c’è stato il lieto fine. “Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia…”, ha scritto su Instagram l’attrice. E ha aggiunto: “Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui”, concludendo che non si erano lasciati restando in buoni rapporti.

