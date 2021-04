Diana del Bufalo “Rimarrò zitella!”/ “Senza uomini sto così bene che..”

Rimarrò zitella. Con questa consapevolezza Diana del Bufalo ieri ha intrattenuto i suoi fan durante una diretta Instagram in cui, sorseggiando una tisana, si è lasciata andare a quello che possiamo definire un vero e proprio sketch che porta in alto di nuovo un argomento davvero complicato ovvero quello della sua vita privata. Chi ha seguito in questi anni le peripezie dell’ex talento di Amici di Maria dei Filippi, sa bene che mentre la curva della carriera è salita sempre più in alto, quella della vita privata è scesa sempre più in basso per via di una serie di delusioni e di tira e molla che per anni l’ha tenuta insieme ad un uomo che non le ha fatto proprio benissimo, ovvero Paolo Ruffini. La loro storia andava a gonfie vele, è poi finita fino a quando i due sono tornati insieme per poi lasciarsi ancora con tanto di rivelazioni choc di lei sulla presunta voglia di essere “libero” di lui e non solo.

In realtà i dettagli non sono mai stati rivelati in todo ma Diana de Bufalo aveva poi trovato il sorriso insieme all’amico, poi fidanzato, Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Anche in quel caso è tutto finito ma i due sono comunque rimasti in buoni rapporti. Nella sua diretta di ieri, però, l’attrice è arrivata alla sua conclusione: “Non ho mai avuto problemi nella mia vita e i pochi problemi avuti sono legati agli uomini..”. A quanto pare la vita da single le piace molto perché è libera e felice e proprio per questo adesso teme di voler rimanere sola a vita tanto da parlarne con la madre: “Rimarrò zitella… ma sì…”.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trashbiccis (@trashbiccis)

