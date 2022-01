Diana Del Bufalo rompe il silenzio “Polemica no vax? Mi scuso”/ “Non ho competenze”

Dopo giorni di silenzio e un fiume di critiche subite, Diana Del Bufalo torna sui social con un messaggio importante. È un messaggio di scuse da parte dell’attrice per le dichiarazioni fatte qualche giorno fa sui vaccini anti-Covid. “Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole – ha scritto l’attrice in un post pubblicato su Instagram, spiegando che– Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazione, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica”. Diana ha quindi tenuto a sottolineare che: “Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione.”

Le scuse di Diana Del Bufalo e il chiarimento: “Sempre attenuta alle regole”

Diana Del Bufalo si scusa per le sue dichiarazioni ma chiarisce: “Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. – e conclude – Colgo l’occasione per augurare a tutti buon 2022.” Ricordiamo che tutto è nato quando, negli ultimi giorni del 2021, Diana Del Bufalo ha ammesso di non essere vaccinata: “per via delle genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”. Da lì le accuse di essere una No Vax.

