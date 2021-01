DIANA DEL BUFALO/ “Sanremo? L’anno scorso avrei detto no, oggi…”

Grande ritorno a Che Dio ci aiuti 6: Diana Del Bufalo, interprete di Monica nella quarta stagione della fiction, è una delle presenze confermate nel cast di uno dei prodotti televisivi più amati e seguiti degli ultimi anni. La prima puntata, in onda questa sera su Rai1, ritroverà Nico (Gianmarco Saurino) e Ginevra (Simonetta Columbu) alle prese con il loro giovane amore. I due stanno per sposarsi, e l’arrivo di Monica (ex fidanzata di Nico) non fa altro che scombinare le carte in tavola. Ginevra si mostra tranquilla, ma ha tanta paura di non essere all’altezza. Da parte sua, Monica si riavvicina molto a Nico, che ricorda come il suo primo grande amore, anche se non ha cattive intenzioni: semplicemente, intende contare sulla sua amicizia, adesso che ha perso tutto e non ha più neanche un punto di riferimento. Anche Ginevra, comunque, verrà messa alla prova da Erasmo (Erasmo Genzini), un nuovo personaggio alleato di Monica nello sconvolgere le certezze dei due.

L’annuncio di Diana Del Bufalo

In un’intervista rilasciata nel marzo scorso a Super Guida Tv, Diana Del Bufalo accennava già alla possibilità di coprire nuovamente uno dei ruoli che più l’hanno resa famosa (quello di Monica, appunto): “Non ho firmato ancora il contratto quindi non posso ancora confermare nulla”, specificava, il 13 marzo. “Posso dire però che c’è un’altissima probabilità che io possa tornare a vestire i panni di Monica. Non posso che esserne felice. Non so ovviamente quando inizieranno le riprese considerando anche l’emergenza coronavirus”. Quanto ai progetti per il futuro, ne rendeva noto uno in particolare: “Per il momento a parte Che Dio ci aiuti le cui riprese durano sette mesi non ho altri impegni. Vorrei tanto fare un musical della Disney”. Esclusa, invece, l’ipotesi conduzione: dopo essersi cimentata in Enjoy – Ridere fa bene ha capito che “forse non fa per me”. E prosegue: “Mi sono divertita ma non so se è la mia strada. Forse lo sarà ma prima devo studiare tanto. I conduttori bravi sono quelli spontanei e che anche se non lo sono hanno fatto tanta gavetta. Basti pensare che la maggior parte di loro sono stati animatori nei villaggi”.

Diana Del Bufalo: “Celebrity Hunted? Adoro l’azione!”

Alla domanda su cosa voglia fare da grande, Diana Del Bufalo non sa ancora dare una risposta chiara e precisa: “Non mi sento né conduttrice né cantante”, fa sapere. Più nel dettaglio, nell’intervista uscita martedì su Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto sapere di avere le idee chiare almeno su un punto: la sua partecipazione a Sanremo, magari già quest’anno per affiancare Amadeus… “L’anno scorso avrei detto di no”, spiega, “perché mi stressava solo l’idea di quel palco. Quest’anno ci penserei”. Tra i suoi prossimi progetti c’è anche quello di un film d’azione: dopo Celebrity Hunted, un’altra delle esperienze che hanno caratterizzato la sua carriera nello scorso anno, sembra infatti averci preso gusto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA