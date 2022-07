Diana Del Bufalo single?/ Già conclusa la relazione con Benjamin Walsh…

L’inizio della relazione tra Diana Del Bufalo e il fotografo Benjamin Walsh

Potrebbe dirsi già conclusa la neo storia d’amore tra la simpaticissima Diana Del Bufalo e il fotografo australiano Benjamin Walsh. A far trapelare la notizia è stata la migliore amica di Diana, la sua “lovah” (come ama chiamarla), l’influencer Emma De Longis. La relazione tra Diana e Benjamin nasce a Settembre quando lui, di professione fotografo e direttore creativo a Los Angeles, si reca a Roma per un viaggio di lavoro, e lì conosce la bella attrice. Da quel momento i due iniziano a frequentarsi, sembrava che la loro relazione andasse d’amore e d’accordo, almeno fino a ieri.

Meno di una settimana fa, avevano fatto una vera e propria “fuga d’amore” in Messico, al termine della quale hanno festeggiato in Italia il ritorno a un party in cui erano presenti anche l’amico di lei, Cristiano Caccamo, e l’ex fidanzato Edoardo Tavassi. Una relazione dunque “con i fiocchi”, a far però destare sospetti e scalpore su una possibile rottura tra i due è stata una foto pubblicata su Instagram da Emma De Longi, la migliore amica di Diana.

Il post che ha generato “scalpore”…

A creare i primi sospetti che la relazione, tra la nota attrice Diana Del Bufalo e il fotografo australiano Benjamin Walsh, sia conclusa è stato un post Instagram pubblicato sul profilo ufficiale della migliore amica di lei, l’influencer Emma De Login. Le due ragazze infatti ieri sarebbero state tra gli ospiti di un matrimonio, per l’occasione sul suo profilo Emma ha pubblicato un bel selfie, ciò che ha creato scalpore è stata la didascalia che ha accompagnato il post… Scrive: “La mia più uno del cuore”, seguito poi dall’hastag #duesingleanozze!

Che scandalo, i vari fan e followers hanno subito commentato il post chiedendo spiegazioni, tra chi non ci crede e pensa sia una bufala per far ridere, e chi invece ne è colpito e amareggiato. Ma un’altra prova sembra dimostrare che Diana sia definitivamente single, un utente ha commentato: “No, lei no” in riferimento a Diana, ed è stata Emma a ribattere: “Ma è la mia migliore amica. Ma lo saprò”. Le opzioni sono due: Diana è single o perché la relazione con il fotografo non è ancora stata ufficializzata oppure perché la storia è già finita! Non ci resta che rimanere in attesa.











