Diana Del Bufalo/ “Sono felicemente single, adoro Rudy Zerbi e…”

Diana Del Bufalo compie oggi, lunedì 8 febbraio, 31 anni. L’attrice è tornato a vestire i panni di Monica Giulietti nella sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, attualmente in onda su Rai 1 il giovedì sera. Monica era andata via dal Convento degli Angeli con il marito e il piccolo Edo dopo aver lasciato Nico alla fine della quarta stagione, ma ora che il marito si è preso una pausa di riflessione è tornata ad Assisi e ha iniziato una storia con Emiliano. Diana Del Bufalo, attrice e cantante, è cresciuta in una famiglia con una spiccata vena artistica: “Mio padre era archeologo ma in realtà esperto d’arte, specializzato in marmi antichi e pietre dure… Mio fratello ha una galleria d’arte, mia mamma cantava l’opera”, ha raccontato al Giorno, in occasione del suo compleanno. Nel 2010 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi: “Non volevo neanche andarci! Ero molto scettica, pensavo: su 30mila che fanno i provini figurati se pendono proprio me. Ma una mia amica mi ha convinto, diceva che avevo una bella voce”. Ad Amici ha incontrato Rudy Zerbi: “Lo adoro, in senso platonico“.

Diana Del Bufalo: felicemente single!

Dopo Amici è arrivato il successo per Diana Del Bufalo, prima con la Gialappa’s Band poi a Colorado, dove ha incontrato Paolo Ruffini, suo partner anche nella vita per circa quattro anni: “Eravamo davvero innamorati, sono contenta della nostra storia anche se poi è finita. Gli voglio bene anche se ho rilasciato interviste in cui non si capiva… diciamo che intanto sono cresciuta, grazie anche a un anno di terapia. Posso conclude dicendo che nelle relazioni amorose si sbaglia sempre in due”, ha aggiunto. Oggi Diana è felicemente single: “Ma so che prima o poi incontrerò qualcuno di molto speciale”, ha confessato al Giorno. In questi ultimi anni, Diana Del Bufalo ha avuto la possibilità di lavorare con Massimo Boldi (“mai visto arrabbiato”), con Diego Abatantuono (“mi prendeva sempre in giro perché non so la storia”), con Fabio De Luigi (“un dolce introverso”), con Giorgio Panariello (“un caciarone toscano”) e ovviamente con Elena Sofia Ricci (“Una maestra”).



