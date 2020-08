Diana Del Bufalo, “Sono proprio fi*a”/ Suggestivo scatto social al tramonto e…

Diana Del Bufalo in modalità per così dire “autocelebrativa” sui social ma sempre con un pizzico di ironia, per uno scatto che però obbiettivamente ha un qualcosa di davvero suggestivo e che nelle ultime ore sta spopolando tra i suoi fan: la 30enne attrice capitolina infatti ha postato sul proprio profilo Instagram, tornato attivo oramai da qualche tempo, una sua bellissima foto al tramonto, accompagnata peraltro da una didascalia in cui è la stessa Diana a farsi i complimenti da sola, derogando a quella che invece è la sua consueta modestia: “Purtroppo devo ammetterlo… Ieri sera ero piuttosto fi*a” ha scritto l’attrice, aggiungendo al messaggio anche l’emoji di una farfalla che ben si addice al vestito che indossa per l’occasione. “Ah, anche il tramonto molto carino” chiosa poi la diretta interessata quasi a voler mettersi ironicamente in competizione con lo skyline bucolico che fa bella mostra di sé dietro di lei.

DIANA DEL BUFALO E LO SCATTO AL TRAMONTO: “SONO PROPRIO…”

Insomma, anche se il ritorno social risale a qualche tempo fa, è comunque un comeback in grande stile quello della attuale compagna di Edoardo Tavassi (fratello della più nota Guendalina, ex Gieffina), l’uomo che da qualche tempo ha fatto breccia nel suo cuore: infatti, come ben si ricorda, Diana Del Bufalo aveva si era ‘assentata’ per un periodo dai suoi profili online e solo dopo un po’ era riapparsa motivando la sua decisione di sparire: anche il suo frequentatissimo profilo su Instagram era stato disattivato e la stessa attrice aveva poi precisato che si trattava di una scelta tutta sua, non dettata da altri o da qualche ufficio stampa ma da motivi personali dettati da una rabbia repressa e da eventi traumatici occorsi nella sua vita per i quali ha ammesso pure di essere in cura presso una psicologa. Tuttavia, spulciando sul suo account negli ultimi tempi, pare che Diana abbi a riacquistato non solo il sorriso ma pure… la fiducia in sé stessa e anche nel suo aspetto fisico.





