Diana Del Bufalo sta con Edoardo Tavassi?/ Da Paolo Ruffini al fratello di Guendalina

Diana Del Bufalo ha già dimenticato Paolo Ruffini? Dopo la dolorosa separazione, l’attrice si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram, che l’ex fidanzato ha poi commentato nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin. Di recente però la Del Bufalo è stata avvistata insieme ad un altro uomo. La notizia è stata riportata dalla pagina VeryInutilPeople, secondo cui l’attrice avrebbe dimenticato l’ex fidanzato grazie al fratello di una ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina. Secondo il portale, Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune, inoltre l’attrice avrebbe già conosciuto la sorella Guendalina. Pare infatti che abbia trascorso il Capodanno insieme proprio alla presunta nuova fiamma, alla sorella e al cognato Umberto. Al momento comunque la notizia non è stata confermata o smentita né da Diana Del Bufalo né dal fratello di Guendalina Tavassi.

DIANA DEL BUFALO STA CON EDOARDO TAVASSI? DOPO PAOLO RUFFINI…

Per Diana Del Bufalo potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina dopo la rottura con Paolo Ruffini. Insieme dal 2015, i due tra alti e bassi sono rimasti insieme fino al 2019, anno in cui la coppia ha annunciato la fine della relazione. Ma la separazione è stata molto dolorosa per lei: è stata male, tanto da arrivare a piangere sul pavimento di casa. L’attrice ha usato parole strazianti che hanno commosso i suoi fan. «La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio», aveva scritto. L’ex compagno Paolo Ruffini, invece, a Verissimo ha dichiarato: «Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, che ora è messa a dura prova». Al momento comunque l’attrice si sta godendo le vacanze: è infatti alle Maldive con i suoi amici, grazie ai quali ha ritrovato il sorriso.

