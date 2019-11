Diana Del Bufalo sta male?/ “Sono in psicoterapia. Mi sento impreparata alla vita…”

Diana Del Bufalo sta attraversando un momento complicato. Nota per la sua simpatica irriverenza, l’ex allieva di Amici, ora attrice, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. «Non sto passando un periodo facile», ha scritto nel suo ultimo post. E questo anche perché sta crescendo, quindi la maturità non comporta solo più saggezza, ma anche consapevolezza. Ora che è più “sveglia” si rende conto «di quanto la vita sia scivolosa», ma anche di quanto lei sia «impreparata ad accoglierla». Diana Del Bufalo usa però la sua vicenda personale, sulla quale peraltro non si sofferma particolarmente, per lanciare un messaggio importante ai suoi fan. «Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… la psicoterapia è magica, non è per i matti». Non è la prima volta che l’attrice sottolinea l’importanza della psicoterapia. Chi la segue sui social sa bene quanto sia un tema “sentito”. Spesso nelle Instagram Stories ha infatti raccontato di essere pronta per andare dallo psicoterapeuta o di essere reduce da una seduta, cogliendo l’occasione per invitare tutti a fare lo stesso.

DIANA DEL BUFALO STA MALE? “SONO FRAGILE, MI SENTO IMPREPARATA ALLA VITA”

Ora però qualcosa è cambiato per Diana Del Bufalo. Questo percorso introspettivo ha evidentemente evidenziato delle “criticità”. «È un percorso di allineamento con se stessi stupendo», da cui però ha scoperto di avere degli aspetti da affrontare. «Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata!». Forse qualche indizio in merito a quello che sta attraversando arriva dall’ultima parte del post: «Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente». Una cosa è certi, e siamo d’accordo con Diana Del Bufalo quando la sottolinea nel suo post pubblicato su Instagram: «Si va avanti, più forti di prima». Al suo fianco ci sono anche i suoi amici. Come Andrea Dianetti, altro ex allievo di Amici. «L’unico regalo che possiamo fare a noi stessi amica mia, è seguire i nostri sentimenti, ascoltare cosa ci fa “respirare meglio” ed allinearci con quel suono. Nessuno ci premierà alla fine di questa vita, se non noi stessi regalandoci più serenità possibile ascoltandoci e tutelandoci. Ti voglio bene», ha scritto tra i commenti al post di Diana Del Bufalo.





