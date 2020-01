Diana e Luca/ Uomini e Donne: lei chiude e preferisce Simone

Dopo il confronto tra Erik e Valentina, Maria De Filippi sposta l’attenzione del pubblico sulle dinamiche settimanali di Diana e Luca. La conduttrice parte con un video che racconta cosa è accaduto alla fine della passata registrazione. Diana ha parlato con Luca con cui sta uscendo: “e nel mentre si avvicina Roberta che gli dice: “Menomale che non ti ci sentivi più e che non l’avevi nemmeno baciata”. Lui nega di averle detto queste cose”, si legge sul VicoloDelleNews che fornisce le anticipazioni. Maria fa entrare il cavaliere e in puntata e si accende una discussione tra lui e Diana “in quanto avevano deciso di passare un week-end insieme ma lei dopo aver sentito dire quelle cose da Roberta si è rifiutata e lo ha passato con Simone”.

Diana e Luca chiudono: lei preferisce Simone

Diana racconta di essere molto arrabbiata con Luca perché nel momento in cui avevano deciso di darsi l’esclusiva è venuta a sapere che in realtà lui aveva lasciato il suo numero di telefono anche ad altre dame del parterre: “lui si giustifica dicendo che lo ha fatto perché lei si sentiva ancora Simone. Luca rivela che lei gli aveva confessato di provare delle cose importanti nei suoi confronti”, continua il Vicolo fornendo le anticipazioni della puntata. Al termine del confronto Diana, essendosi trovata particolarmente bene nel week-end con Simone, decide di chiudere con Luca e continuare la frequentazione con l’altro cavaliere.

