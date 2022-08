DIANA – L’ULTIMA VERITÀ/ La nuova esclusiva indagine sulla morte della principessa

Il prossimo 31 agosto ricorreranno i venticinque anni dalla tragica morte di Lady Diana, la principessa del popolo, una donna entrata nel cuore di milioni persone, britanniche e non. E proprio in quella data, su Crime+ Investigation (Sky, canale 119), sarà trasmesso in prima visione assoluta il documentario Diana – L’ultima verità, una nuova esclusiva indagine sulla scomparsa della straordinaria donna di Sandringham.

Le circostanze in cui avvenne l’incidente il 31 agosto di venticinque anni fa continuano a fare notizia a livello internazionale. Icona globale e probabilmente la donna più famosa del mondo, Lady D aveva solo 36 anni quando morì in un tragico incidente d’auto nel tunnel dell’Alma, a Parigi. Nonostante le numerose indagini sullo schianto fatale, restano ancora molte domande sull’accaduto.

Nel documentario, Mark Williams-Thomas, ex-ispettore di Polizia e pluripremiato giornalista d’inchiesta, analizza tutte le circostanze della morte di Diana Spencer con un percorso a ritroso che svela tutti i retroscena ed i segreti che da sempre circolano intorno alla figura della Principessa del Galles. Una donna che, grazie al suo lato umano e alla sua capacità di apparire come una persona semplice e affabile, è entrata nel cuore della gente comune come nessun’altra principessa.

Descritta come “la donna più fotografata del mondo”, Diana ha rappresentato un simbolo sin dal suo fidanzamento con Carlo. Il suo stile e il suo carisma hanno lasciato il segno, insieme alle numerosissime opere di beneficenza a sostegno dei più sfortunati. Nel 1999 fu inserita dal Time tra le 100 persone più importanti del XX secolo, mentre tre anni più tardi si è classificata al terzo posto nel sondaggio dell’emittente BBC dedicato ai 100 britannici più importanti, superando la Regina e numerosi altri monarchi inglesi. La sua figura continua ancora oggi ad essere un riferimento e recentemente è stato realizzato il film Spencer, diretto da Pablo Larrain e interpretato da una sontuosa Kristen Stewart.

