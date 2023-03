Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga, chi è?/ “Fortunato, di amori ne ho tanti…”

Chi è Diana Poloni?

Diana Poloni è la fidanzata del noto cantautore italiano Francesco Renga. Diana è la prima storia d’amore del cantante dopo la rottura dalla cantante Ambra Angiolini, madre dei suoi due figli: Jolanda e Leonardo. Diana Poloni è una chef, un’imprenditrice ed è proprietaria di alcuni locali. Tra le tante cose che fa nella vita, Diana si occupa anche di risorse umane all’interno di un’azienda; una donna determinata ma dal cuore grande, di cui però non sappiamo moltissimo a causa della sua estrema riservatezza.

Secondo la stampa Francesco e Diana si sono fidanzati nel 2017, due anni dopo la rottura definitiva tra Renga e Ambra Angiolini; lei, bionda e solare ha portato una nuova luce nella vita del cantautore e gli ha permesso di “dimenticare“ la madre dei suoi figli, anche se in realtà capita spesso che i due ex si vedano. La prima dichiarazione di Francesco Renga sulla fidanzata Diana avvenne proprio nel 2017 a Verissimo, il cantante aveva affermato: “ Sono un uomo fortunato, di amori ne ho tanti: i miei figli, la madre dei miei figli e la mia compagna Diana”. Attualmente i due sono ancora felici e innamorati?

Diana Poloni: da quanto tempo sta con Francesco Renga? Che rapporto ha con i suoi figli?

Diana Poloni e Francesco Renga sono ancora felici e innamorati, i due si seguono e scambiano molti like sui social; su Instagram, a differenza del cantautore, Diana ha solo 541 followers e un profilo privato che testimonia la sua estrema riservatezza e la volontà di non apparire sotto i riflettori. Francesco Renga aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti insieme a Diana, tra questi, nel 2019, uno in cui ballavano abbracciati, in cui aveva scritto: “Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco”.

Nella coppia sembra esserci tanta sintonia e complicità, nelle pochissime foto che li ritraggono insieme, Francesco e Diana sono sempre felici e sorridenti e alcuni giornali e rumors hanno spesso dichiarato che probabilmente Diana era presente nella vita del cantautore già prima del 2017, nel periodo in cui il cantautore cercava in vano e con tristezza di creare un distacco dall’ex compagna Ambra Angiolini. Diana in ogni caso avrà sicuramente un bel rapporto con i due figli di Francesco Renga e chissà che il cantante non ne parli a Domenica in il 19 marzo, programma in cui sarà ospite insieme ai figli in onore della festa del papà.











