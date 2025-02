Dopo la separazione (pacifica) con Ambra Angiolini, Francesco Renga ha trovato l’amore poco dopo con una donna lontana dal mondo dello spettacolo e della musica. Si tratta di Diana Poloni, che condivide la sua vita con il cantautore nato a Udine, ormai dal 2015. I due stanno insieme infatti da tanti anni e nonostante Renga abbia sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua relazione con Diana, qualcosa negli anni è venuto fuori. La fidanzata di Francesco Renga sarebbe una chef e ristoratrice originaria di Brescia: a lei, Renga avrebbe dedicato la canzone “Aspettando che torni”. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore a Renga, dopo la sua separazione da Ambra Angiolini, con la quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo?

I due hanno cominciato la loro storia in segreto per poi ufficializzarla qualche anno dopo, quando sono stati paparazzati insieme per le strade di Brescia, dove vive proprio la donna, che lavora appunto nel mondo della ristorazione. La loro storia sarebbe iniziata proprio a Brescia: nella città lombarda si sarebbero conosciuti e poi innamorati, poco dopo la fine del lungo matrimonio tra Renga e la Angiolini.

Diana Poloni, chi è la fidanzata di Francesco Renga

A Diana Poloni, la nuova fidanzata di Francesco Renga, al suo fianco ormai da dieci anni, l’artista nato a Udine ma di origini sarde e siciliane, ha dedicato queste parole. “Il mondo si perde, tu invece rimani, c’è un mare dentro negli esseri umani, aspetto che torni stasera, per stare con te”: queste splendide parole sono del brano “Aspettando che torni”, scritto proprio da Renga per la nuova compagna. Il loro amore prosegue a gonfie vele nonostante il legame che lui continua ad avere con la sua ex moglie. Tra loro, infatti, continua ad esserci un rapporto di stima reciproca e affetto.