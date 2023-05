Diana Poloni, compagna Francesco Renga/ Un amore quasi “segreto”, forse perché…

Francesco Renga, chi è la sua attuale fidanzata Diana Poloni: insieme da tempo, alla larga dai riflettori

Quando si parla della vita amorosa di Francesco Renga si fa riferimento soprattutto alla storia d’amore con Ambra Angiolini, iniziata nel 2003 e terminata nel 2015. Dopo la rottura con la celebre conduttrice, il cantautore ha ritrovato l’amore con una donna di nome Diana Poloni. Ma cosa sappiamo sulla dolce metà del cantante? Innanzitutto che è una chef e imprenditrice originaria del bresciano, proprietaria di alcuni locali, inoltre si occuperebbe di risorse umane in un’azienda.

Sui social, e più in generale sul web, sono davvero poche le foto di coppie e i dettagli sulla quotidianità di Diana e Francesco. Di certo, il cantante, da quanto al suo fianco ha Diana Poloni si sente sereno ed entusiasta. Dopo i primi periodi difficili seguiti dalla separazione da Ambra, Francesco Renga pare aver ritrovato un equilibrio sentimentale che oggi lo soddisfa e lo appaga pienamente. Ciononostante, sia il cantante che la sua dolce metà hanno deciso di rimanere alla larga dalle luci dei riflettori.

Il passato sentimentale di Francesco Renga: la storia con Ambra Angiolini, finita male ma poi…

Come risaputo, il celebre cantautore è stato legato per anni alla cantante e attrice Ambra Angiolini. La loro storia d’amore ha appassionati i fan per diversi anni, facendo sognare il pubblico, specialmente dopo la nascita di Jolanda (2004) e Leonardo (2006). Nel 2015, tuttavia, le strade di Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separate definitivamente.

I due, oggi, sono rimasti in rapporti amichevoli e cordiali, soprattutto per il bene delle figlie, con cui godono di ottimi rapporti. Ambra dopo la storia con Francesco è stata fidanzata a lungo con Massimiliano Allegri, mentre Renga è impegnato con Diana Poloni. Un amore che, come anticipavamo, il cantante preferisce vivere alla larga da occhi indiscreti.

