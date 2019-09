Diana Poloni e Francesco Renga/ Primo scatto social dei due: abbracciati e sorridenti

Esce per la prima volta allo scoperto su Instagram e sui social, Francesco Renga. Il cantante friulano si è mostrato in compagnia della sua fidanzata Diana Poloni, primo scatto reso pubblico da quando i due fanno coppia fissa. Lo storico ex di Ambra Angiolini ha colto l’occasione durante un matrimonio di amici in Sardegna, e un ballo che lo stesso si è concesso con la sua compagna di vita, ristoratrice della provincia di Brescia. Renga, vestito completamente di nero, con tanto di berretto in testa, appare sorridente e abbracciato a Diana, elegantissima, anch’essa in nero, con abito che lascia trasparire l’intera schiena: “Balliamo? – scrive su Instagram il 51enne di Udine – in realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’…”.

FRANCESCO RENGA E DIANA POLONI: PRIMO SCATTO SOCIAL

Francesco e Diana sono stati catturati per la prima volta dagli obiettivi delle telecamere durante l’estate di quattro anni fa, nel 2015, quando i si concessero una vacanza assieme, in un periodo in cui il cantante si stava definitivamente separando dall’attrice Ambra Angiolini (ora compagna dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri). Nell’autunno dello stesso anno, poi, nuovi scatti con protagonista i due, che avevano permesso anche di capire chi fosse l’allora “misteriosa” nuova fidanzata del cantante friulano. Uno scatto che ha fatto già migliaia di like (al momento in cui vi scriviamo sono più di 20mila), e soprattutto, decisamente apprezzato dai suoi follower. “stupendii”, scrive uno, e ancora “Sono contento x te”, e ancora, “Belli che siete”, “Così si fa! Bravi!”, “Siete bellissimi insieme… Diana è la donna perfetta per te, vi adoro”. C’è poi chi fa notare allo stesso Renga come lo stesso stia cercando di sviare l’attenzione, parlando delle date del suo tour nella didascila: “ma in una foto così romantica, si può parlare del tour?non pensare sempre al tuo lavoro”. Pronta la replica dello stesso cantante: “Ahahahahahahahah hai ragione! Ma io non riesco a non pensare a voi. Sempre”.

