Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ “Aspetto che torni”, la dedica del cantante

Diana Poloni e la dolce dedica del fidanzato Francesco Renga

Diana Poloni è la fidanzata del celebre cantautore Francesco Renga. Benché l’artista sia un personaggio molto riservato, il suo nome è stato spesso al centro delle cronache rosa. Dopo una lunga storia d’amore con la conduttrice Ambra Angiolini, il cuore di Francesco Renga è tornato a battere per Diana Poloni, chef e ristoratrice bresciana a cui ha dedicato il bellissimo brano “Aspetto che torni”. Andiamo quindi a scoprire qualcosa in più su Diana Poloni, la dolce metà di Francesco Renga.

Francesco Renga/ L'importante storia d'amore con Diana Poloni

Innanzitutto sappiamo che i due si sono incontrati poco dopo la fine della storia tra il cantante e Ambra Angiolini. Diana è rimasta al fianco del suo compagno nel momento più difficile della sua esistenza e la loro relazione andrebbe avanti da diversi anni, ance se sono usciti allo scoperto solo recentemente.

Diana Poloni, chi è la fidanzata di Francesco Renga

L’ufficializzazione della loro storia d’amore è arrivata tempo fa attraverso un tenero post pubblicato da Renga sul proprio profilo Instagram. Come dicevamo, per il cantante, Diana Poloni è stata una vera e propria svolta dopo undici anni complicati con Ambra Angiolini, diventata poi la madre dei suoi figli. I due sembravano felici insieme ma nel 2015 la loro relazione è giunta al capolinea. Per quanto riguarda l’incontro con Diana, invece, sappiamo che non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è una chef e ristoratrice. Oltre a essere proprietaria di due locali, la Poloni è a capo di un’azienda di distributori automatici.

Francesco Renga e i figli/ "Grazie a loro c'è la voglia di viversi il momento"

LEGGI ANCHE:

Francesco Renga/ "Cantare dal vivo e incontrare il pubblico mi è mancato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA