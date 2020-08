DIANA POLONI, FIDANZATA FRANCESCO RENGA/ Bresciana come lui, si occupa di…

Si chiama Diana Poloni la nuova fidanzata di Francesco Renga, ‘nuova’ in realtà solo da un certo punto di vista, dal momento che i due starebbero insieme da ben quattro anni, vale a dire da quando lui ha ufficializzato la fine della sua passata relazione con la showgirl Ambra Angiolini. Pur non essendo sposati, nel corso dei loro 11 anni di vita condivisa, Francesco e Ambra hanno avuto due figli, Jolanda (oggi 16 anni) e Leonardo (14), evidentemente i primi a patire le conseguenze della loro ‘separazione’. Ma il ‘legame’ tra i due era precario sin dalle premesse: oltre a non essersi mai presi l’impegno di amore e fedeltà reciproca nel matrimonio, i due fidanzati accusavano l’eccessiva pressione dovuta al fatto di essere entrambi personaggi famosi. Non si può dire che la loro vita di coppia sia sempre stata serena, anche se, come genitori, sembrerebbero essere tutt’ora abbastanza attenti e presenti. Questo vale anche per Francesco, che vive lontano dai suoi ‘bambini’: come ha dichiarato in un’intervista al Corriere rilasciata alla fine di maggio, è stato difficile rinunciare a vederli per il periodo del lockdown, anche se ha fatto comunque il possibile per restare loro accanto sfruttando, per esempio, le videochiamate.

Francesco Renga, con una foto ufficializza il suo legame con Diana Poloni

Abbiamo detto che tra le cause della rottura tra Francesco Renga e Ambra Angiolini c’è stata proprio la difficoltà di gestire la loro sovraesposizione mediatica. Forse è per questo che Francesco ha tenuto nascosto per lungo tempo il suo fidanzamento con Diana Poloni, una donna che per giunta non fa parte del mondo dello spettacolo. La coppia è uscita allo scoperto come tale solo di recente, dopo che lui ha deciso di condividere sui social un’immagine in cui li si vede ballare insieme. A dire il vero, con Diana era già stato paparazzato in passato, ma allora non si aveva ancora nessuna conferma circa la serietà e l’importanza del loro rapporto. Ebbene, ad oggi si potrebbe parlare a ragione di frequentazione assidua e di affetto tutto sommato stabile.

Chi è Diana Poloni

Diana Poloni è una donna molto riservata. Di lei non sappiamo e non vediamo quasi nulla, sul web, se non i vari scatti pubblicati su svariati tabloid che la ritraggono in compagnia di Francesco Renga. Diana è presente su Instagram, ma il suo profilo è blindato, eccezion fatta per la frase lapidaria nella bio che recita: “Non sei mai completamente vestita, se non indossi un sorriso”. Un indizio sulla sua personalità, dunque, che ce la fa immaginare come solare e positiva. Con Renga condivide le origini bresciane, ma non il mestiere di artista: a quanto si apprende, infatti, Diana si occupa di risorse umane in un’azienda del settore dei distributori automatici.



