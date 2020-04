Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ È dedicata a lei la canzone Bacon?

Pubblicità

Diana Poloni è riuscita a rimanere a lungo distante dai riflettori, nonostante sia la compagna di Francesco Renga. Dopo la rottura con l’ex moglie Ambra Angiolini, il cantante infatti ha avuto modo di conoscere la nuova fidanzata e ha deciso di invertire la rotta, tenendo alla larga i paparazzi. Questo non vuol dire che la coppia non sia stata sorpresa in diverse occasioni quotidiane, ma nulla a che vedere con l’esposizione massiccia che Renga ha vissuto con l’ex consorte. Anche se fra l’artista e Diana le cose si sono fatte subito serie, tanto che i due hanno deciso di ufficializzare la loro storia d’amore sui social l’anno scorso. Oggi, martedì 14 aprile 2020, Francesco Renga sarà ospite de Il Volo – Un’avventura straordinaria, il concerto che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata. Non ci sarà ovviamente Diana, sempre più distante dai riflettori. Anche se è stato l’arrivo della Poloni nella vita del cantante a spingere quest’ultimo ad abbandonare l’appartamento acquistato nello stesso palazzo in cui vivono Ambra e i due figli avuti insieme. Qualche tempo fa, il cantante infatti avrebbe scelto di acquistare una villa con piscina nella provincia bresciana, come riferisce Il Giornale di Brescia, ovvero a Ronchi.

Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga: come gli ha restituito tranquillità

Diana Poloni ha restituito una nuova serenità a Francesco Renga, in un periodo in cui l’artista sembrava ormai rassegnato a non vivere più un nuovo amore. La rottura con Ambra Angiolini è stata dura per Renga, che si è risollevato poco a poco e che sembrava aver detto addio ai sentimenti. Le cose sono cambiate quando ha conosciuto Diana, di cui si è innamorato perdutamente. “Sono quello che avrei voluto essere”, ha detto a Verissimo qualche tempo fa parlando della sua nuova situazione sentimentale. Non così tanto nuova, se si pensa che la coppia è nata ormai cinque anni fa: i fan però hanno potuto conoscere Diana, anche se in modo virtuale, solo l’anno scorso. Risale allo scorso settembre quel famoso scatto sorridente che Renga ha pubblicato sui social e che mostra la Poloni solo di spalle. Entrambi, sorridenti come non mai, ballano al chiaro di luna vicino ad una piscina. Lei, bionda e con un fisico statuario, ha conquistato subito i fan del cantante. Così il fandom ha iniziato a chiedersi: è Diana la destinataria di Bacon, una delle canzoni di Renga? “I tuoi fianchi stretti, le mie mani grandi. I tuoi occhi azzurri sembrano… diamanti”. Di sicuro quegli occhi non sono quelli dell’Angiolini, sia perché il brano è stato pubblicato nel 2019 sia perchè il colore degli occhioni di Ambra è notoriamente scuro.



