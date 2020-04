Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ La discrezione “rotta” da un ballo…

Diana Poloni è ormai ufficialmente la nuova compagna di Francesco Renga. Il cantante ha deciso di rendere pubblica la loro storia d’amore nel settembre dell’anno scorso, anche se i giornali di gossip hanno iniziato a ronzare attorno alla coppia già negli anni precedenti. La loro storia d’amore inizia infatti nel 2015, in seguito alla fine del matrimonio fra Renga e Ambra Angiolini, ma ancora oggi non si sa nulla di questa donna bionda e con i boccoli. Una persona solare, a giudicare dallo scatto pubblicato sui social dal cantante in occasione del loro ‘debutto’ nella società virtuale. Sappiamo però che lavora nelle risorse umane e per conto di un’azienda che si occupa di distributori automatici. L’incontro fra Diana e Francesco invece sarebbe avvenuto a Brescia, anche se all’inizio fra i due c’era solo una bella amicizia. Poi si trasformerà in qualcosa di più, come dimostra il brano Aspetto che torni. Nel testo si parla del padre di Renga, ammalato di Alzheimer e inconsapevole che la moglie sia morta anni prima, ma anche dei 50 anni compiuti dall’artista, “una nuova compagna, una famiglia diversa“. Parole che l’interprete di Angelo ha destinato a Il Corriere della Sera l’anno scorso, quando è ritornato a Sanremo proprio per celebrare la seconda metà della sua storia. Nonostante l’attenzione dei giornalisti alla vita privata di Renga, è dai tempi della sua rottura con Ambra che i paparazzi non inseguono senza sosta il cantante. “Dopo l’addio con Ambra non sono più così presenti“, ha rivelato, “diciamo che lei e io eravamo un catalizzatore. Adesso vivo una situazione più tranquilla e serena”.

Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga: alla larga dei social network e…

Inutile cercare di seguire Diana Poloni sui social: la compagna di Francesco Renga si tiene alla larga dai network e soprattutto dallo sguardo indiscreto degli ammiratori del cantante. Il suo profilo su Instagram è blindatissimo e si è mostrata al fianco di Renga solo sul suo profilo, almeno per quanto riguarda le poche occasioni in cui si è mostrata ai fan, escluse le paparazzate in giro per l’Italia. Non che siano così facili da trovare: Renga è molto attivo su Instagram e i rari scatti con la compagna sono sommersi da altri che riguardano il suo lavoro e le collaborazioni. La prima foto della coppia infatti risale al settembre dell’anno scorso, quando Renga ha deciso di ‘uscire allo scoperto’ e ha condiviso un momento privato con Diana, che ha invitato a ballare con lui. “Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’”, ha scritto in merito alla sua ultima tournée. I fan non potevano che reagire con entusiasmo: in tanti pensano che i due formino una bella coppia. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Verissimo trasmetterà invece in replica l’ultima intervista fatta a Francesco Renga, in cui tuttavia non c’è traccia di Diana. Non che il cantante non abbia voluto parlare di lei per chissà quale motivo: dopo tanto clamore vissuto con l’ex moglie Ambra, sembra proprio aver deciso di lasciare i riflettori al di fuori del suo attuale rapporto amoroso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA