Diana Poloni, la fidanzata di Francesco Renga/ Una chef nel suo cuore

Tornare a credere nell’amore dopo una lunga storia finita male, a maggior ragione quando si hanno dei figli, non è mai semplice proprio perché si può avvertire una sensazione di sfiducia e il timore di essere feriti. A maggior ragione se questo accade quando non si più giovanissimi si può essere più esigenti e non accontentarsi della prima persona che si ha avuto modo di conoscere. Ne sa qualcosa Francesco Renga, che ha deciso di chiudere il rapporto con Ambra Angiolini, mamma dei suoi figli, nel momento in cui si è reso conto che il sentimento che entrambi provavano l’uno per l’altra non era più quello di un tempo.

Entrambi si considerano comunque una famiglia, anche se ovviamente in una manera diversa rispetto al passato e pur non vivendo più sotto lo stesso tetto. Anzi, fanno il possibile per sostenersi a vicenda, come ha fatto il cantante recentemente quando l’ex conduttrice di “Non è la Rai” si è lasciata con Massimiliano Allegri. L’artista bresciano si è però nuovamente innamorato di Diana Poloni e non si nasconde più.

L’amore tra Francesco Renga e Diana Poloni: i due sono sempre più legati

Sin dai tempi della storia d’amore con Ambra, Renga è sempre stato riservatissimo e non ha mai fatto parlare molto di sè. Un modo di agire che ha mantenuto anche ora che si è legato a Diana Poloni, nonostante non siano mancate le occasioni per vederli insieme, anche mentre si scambiavano effusioni.

I due stanno insieme ormai da più di sei anni e sembrano essere sempre più innamorati. A differenza della Angiolini, la nuova compagna del cantante non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è una chef e ristoratrice. Oltre a essere proprietaria di due ristoranti, la donna è a capo di un’azienda di distributori automatici. Il primo post social in cui è stato confermato il legame è datato 8 settembre 2019, giorno in cui l’artista ha pubblicato un torta per fare gli auguri di compleanno alla sua fidanzata, a cui era però legato da due anni. Anche lei ha un profilo Instagram, che ha deciso però di mantenere in modalità privata proprio per scegliere personalmente chi possa avere accesso alle sue immagini.

