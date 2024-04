Diana Puddu, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2024/ “In questo talent ho portato…”

Diana Puddu, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2024: il grande trionfo

Dal trionfo a The Voice Senior 2024 al salotto de La volta buona: Diana Puddu, la vincitrice del talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici e conclusosi lo scorso venerdì sera, si racconterà oggi pomeriggio ai microfoni di Caterina Balivo. La cantante, che ha fatto parte del team di Gigi D’Alessio, ha conquistato l’ambita vittoria dopo un percorso per lei davvero importante. Originaria di Quartu Sant’Elena, sarda doc, Diana ha 61 anni ed è una casalinga con la spiccata passione per la musica, passione che ha avuto modo di coltivare in questa avventura tv.

La cantante ha sorpreso tutti con la sua voce limpida e potentissima ma, oltre che per le indubbie doti canore, ha emozionato anche per la sua storia personale. Il suo rapporto con la musica è stato il filo conduttore della sua vita, filo che tuttavia sembrava essersi interrotto. La sua quotidianità, il suo essere mamma e moglie e la dedizione alla famiglia e alla vita domestica l’hanno infatti portata ad abbandonare il suo sogno nel cassetto: cantare per un grande pubblico e farsi conoscere da molti.

Diana Puddu dopo la vittoria: “Non mi manca più niente“

Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior 2024, ha più volte raccontato il suo sogno di diventare una cantante. Sin da ragazzina, infatti, ha coltivato questa grande passione per la musica e ora, grazie all’esperienza nel talent show coronata dalla vittoria, ha avuto modo di farsi conoscere ed esibirsi anche fuori dalla sua Sardegna. Per lei, ha affermato, la trasmissione è stata anche un’importante opportunità di crescita.

“Ho portato in questo talent la mia famiglia, tutti gli amici del mercato, il mare e il profumo della mia bellissima Sardegna. Non mi manca più niente”: queste le prime dichiarazioni a caldo di Diana, data sin dall’inizio come favorita per la vittoria finale e che non ha deluso aspettative né pronostici.

