Diana Puddu, chi è/ Vincitrice The Voice Senior svela il ‘consiglio vincente’ di D’Alessio: “Mi disse di…”

Con la vittoria di The Voice Senior 2024, Diana Puddu ha conquistato una notorietà inaspettata

Chi è Diana Puddu? Gli appassionati di The Voice Senior 2024 conoscono perfettamente il suo nome. Perché la sessantunenne sarda ha vinto l’ultima edizione senior del programma canoro di Antonella Clerici, conquistando l’ambito titolo di vincitrice. Diana Puddu ha sfoggiato una voce meravigliosa, trasformando il suo sogno in realtà, dalle blind auditions fino alla semifinale e poi alla finale, alzando sempre di più l’asticella e rendendo orgoglioso il suo coach Gigi D’Alessio.

Con un passato da autodidatta, Diana Puddu ha portato tutta la sua potenza vocale e la sua passione a The Voice Senior 2024 e oggi, domenica 14 aprile, ripercorre le emozioni dell’ultimo periodo in un passaggio da Mara Venier a Domenica In. A sessantuno anni Diana Puddu ha trionfato a The Voice Senior 2024, con un’esibizione straordinaria sulle note di E’ tutto un attimo di Anna Oxa.

Diana Puddu, quante emozioni a The Voice Senior 2024: “E’ una macchina organizzativa bellissima”

Un’esibizione valorizzata dai preziosi consigli di Gigi D’Alessio, che ha dato tutto se stesso per portare in trionfo la sua allieva. “Diana è The Voice, merita il voto di tutti gli italiani“, aveva detto il coach partenopeo durante la finale. Una finale che la Puddu ha vinto, come dicevamo, grazie anche ai suggerimenti del cantante napoletano. “Mi diede un consiglio e mi disse nel ritornello di E’ tutto un attimo di aprire le braccia come Modugno in Volare. The Voice Senior 2024 è una bellissima macchina organizzativa”, ha raccontato la Puddu negli studi de La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo.

“Mi sono detta che era il mio posto, che era la mia volta buona”, ha continuato ancora la vincitrice di The Voice Senior 2024. Grazie al successo nel talent show Rai, la Puddu si è aggiudicata un vinile personalizzato contenente le sue esibizioni durante il programma, ma anche la possibilità di incidere il brano che l’ha portata alla vittoria. Un premio dal valore inestimabile.











