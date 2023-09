Diana, registrazioni audio inedite: rivelazioni sulla nascita di Harry/ “Carlo avrebbe voluto una femmina”

Le registrazioni audio della principessa Diana appena scoperte saranno presentate in un prossimo documentario che uscirà nel 2024. Le nuove prove dovrebbero offrire una prospettiva differente sulla sua vita all’interno di Kensington Palace. Uno dei frammenti delle registrazioni ha rivelato i pensieri di Diana sul suo matrimonio con il principe Carlo e il suo rapporto teso con sua madre, Frances Shand Kydd.

DALLA GERMANIA/ "Solo 2 sessi in biologia": gli attivisti Lgbt fanno come i nazisti nel ’30

In un frammento, la Principessa dice: “Mio marito non parla nemmeno con la mamma, a malapena, perché al battesimo di Harry, Charles è andato e ha detto: ‘Sai, siamo così delusi. Pensavamo che sarebbe stata una femmina’. E la mamma gli ha staccato la testa e ha detto: ‘Dovresti capire quanto sei fortunato ad avere un figlio normale‘”. Il documentario, intitolato “Diana: The Rest of Her Story”, approfondirà la vita della defunta principessa e offrirà un punto di vista differente sulla sua vita.

Emicrania curata con anticorpi monoclonali/ Riducono la frequenza e l'intensità degli attacchi

Le rivelazioni sulla matrigna

Le registrazioni audio sono emerse per la prima volta dalle conversazioni di Diana con il suo caro amico, James Colthurst. Sono state consegnate poi allo scrittore Andrew Morton che le ha utilizzate come base per il suo libro più venduto, “Diana: Her True Story”. Un’altra clip mette in evidenza il disprezzo di Diana per la matrigna, Raine, che suo padre, John, sposò nel 1976. Alla morte dell’uomo, nel 1992, Raine lasciò la sede della famiglia di Althorp.

Diana negli audio confessa: “Ero così arrabbiata. Le ho detto: ‘Ti odio così tanto. Se solo sapessi quanto ti abbiamo odiato tutti per quello che hai fatto. Hai distrutto la nostra casa, hai speso i soldi di papà’.” La donna avrebbe risposto: “Non sai quanto dolore tua madre ha causato a tuo padre”. Il documentario offrirà un nuovo punto di vista sul rapporto che Diana aveva con le persone a lei più vicine. Nonostante il dramma reale che da allora è emerso tra i suoi figli, i rapporti hanno affermato che la loro faida familiare apparentemente infinita ha recentemente raggiunto un cessate il fuoco.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 2 settembre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA