Diana Rigg è morta/ L’attrice de Il Trono di Spade sconfitta dal cancro

Diana Rigg non ce l’ha fatta. L’attrice britannica è morta oggi, all’età di 82 anni, dopo una breve battaglia contro il cancro. A darne conferma è la figlia, l’attrice Rachael Stirling, che ha spiegato ai microfoni della BBC che la madre aveva scoperto il brutto male nel mese di marzo. «Ha trascorso i suoi ultimi mesi riflettendo con gioia sulla sua vita straordinaria, piena d’amore, di risate, con un profondo orgoglio per la sua professione», le sue parole.

Una carriera ricca di successi, a partire dalle sue interpretazioni nelle serie tv The Avengers (Emma Peel) e Il Trono di Spade (Olenna Tyrell), passando per l’avventura nei panni di Bond Girl in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà (On Her Majesty’s Secret Service), film diretto da Peter Hunt. Le sue ultime apparizioni risalgono a tre anni fa, rispettivamente nella serie tv Victoria e nel film Ogni tuo respiro di Andy Serkis.

DIANA RIGG É MORTA, AVEVA 82 ANNI

«Mi mancherà immensamente», le parole della figlia Rachael Stirling, mentre sir Tom Stoppard ha voluto ricordare così la grande Diana Rigg: «Per metà della sua vita, Diana è stata la donna più bella della stanza, ma era quella che si chiamava Trouper. Andava a lavorare con le maniche rimboccate e un sorriso per tutti. Il suo talento era luminoso». Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’attrice britannica, che nel corso della sua carriera ha ottenuto quattro nomination ai Tony Awards, ottenendo il prestigioso riconoscimento nel 1994 per la sua interpretazione nello spettacolo teatrale Medea. Infine, segnaliamo il bellissimo ricordo del regista Jonathan Kent: «La sua combinazione di personalità, bellezza, coraggio e pura potenza emotiva l’ha resa una grande attrice classica, che fa parte di una straordinaria generazione di artisti teatrali britannici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA