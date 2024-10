Temptation Island 2024, nuovo falò di confronto tra Diandra e Valerio: cos’è successo

Diandra e Valerio a Temptation Island 2024 hanno deciso di partecipare perché mentre Valerio vuole trasferirsi a Brindisi per stare più vicino alla sua famiglia, lei non vuole lasciare Roma e le sue attività dopo tutti i sacrifici fatti. Al falò di confronto dove non sono mancati pianti, insulti e offese i due non hanno trovato un punto di incontro ed alla fine Diandra e Valerio hanno deciso di uscire da soli, separati. C’è stato però un clamoroso colpo di scena: a sorpresa il giorno dopo Valerio ha chiesto di poter incontrare di nuovo Diandra, lei accetterà?

Alfonso, scenata di gelosia per Federica a Temptation Island 2024/ Pugni e calci al villaggio: "Ha esagerato"

“Io questa sera ho voluto richiedere un nuovo falò di confronto con Diandra perché come è andato quello dell’altra volta non mi è piaciuto proprio. Non ci rappresenta e non mi rappresenta, sono molto deluso. Durante la chiacchierata mi sono fatto prendere troppo dal nervosismo l’ho fatta piangere e non l’ho nemmeno consolata” ha dichiarato scosso Valerio e subito dopo ha rivelato di averle scritto una lunga lettera con tutte le cose che vorrebbe dirle. Diandra accetta e si presenta al falò di confronto a Temptation Island 2024. “Ti chiedo scusa” sono state le prime parole di Valerio.

Temptation Island 2024, 5a puntata/ Diretta 8 ottobre e coppie: pace fatta tra Diandra e Valerio

Diandra e Valerio tornano insieme a Temptation Island 2024, lui ci ripensa e le fa una clamorosa sorpresa: “Ti chiedo scusa”

Il nuovo falò di confronto tra Diandra e Valerio a Temptation Island 2024 continua con il 44enne che gli confessa: “Questa notte senza di te mi sono sentito perso. Non ho dubbi sul fatto che sono follemente innamorato di te” Ed a questo punto le ha letto la lettere. “Dopo il falò dove ha vincere sono state le offese e la rabbia e tu che hai detto che te ne saresti tornata a Roma ho capito che mi stava crollando il sogno della mia vita quello di averti accanto” ha scritto Valerio per poi concludere: “Vorrei che tutto potesse tornare com’è sempre stato tra noi…mi mancano molto i momenti in cui con noi c’era la nostra cagnolina poi volata in cielo (e qui scoppiamo a piangere entrambi).”