Diane Zoeller, ex moglie Paolo Bonolis/ “Ci sposammo troppo presto…”

Prima d’incontrare e sposare Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis aveva pronunciato il fatidico sì sposando Diane Zoeller, una psicologa affermata che vive e lavora negli Stati Uniti. Un’unione durata cinque anni e che rappresenta una fase importante della vita del conduttore. Le nozze furono celebrate nel 1983. All’epoca, Bonolis era un giovane con tanti sogni ancora da realizzare. Nonostante fosse davvero giovanissimo, deciso di convolare a nozze e, dall’unione con Diane, sono nati i due fgli maggiori di Bonolis, Davide e Martina. Tra il conduttore e l’ex moglie, i rapporti sono cordiali e civili. I due si sono rivisti in occasione del matrimonio di Davide e Martina, entrambi celebrati negli Stati Uniti e, insieme, stanno vivendo l’esperienza più bella, quella di essere nonni grazie al primo figlio di Martina. L’annuncio non è ancora arrivato, ma era stato lo stesso Bonolis a dichiarare che il parto sarebbe avvenuto tra agosto e settembre.

DIANE ZOELLER E PAOLO BONOLIS: UN MATRIMONIO CELEBRATO TROPPO PRESTO

Diane Zoeller rappresenta sicuramente una delle donne più importanti della vita di Bonolis. Nonostante il divorzio sia arrivato anni fa e il conduttore si sia rifatto una vita con Sonia Bruganelli, i due hanno sempre mantenuto rapporti civili regalando ai figli Davide e Martina la serenità di cui avevano bisogno ed oggi, una delle grandi vittorie di Bonolis è proprio l’unione che c’è tra i figli nati dal matrimonio con Diane e quelli nati dall’unione con Sonia Bruganelli. A separare Bonolis e la Zoeller non fu la mancanza d’amore, ma un matrimonio celebrato troppo presto come ha raccontato lo stesso Bonolis in un’intervista rilasciata a Costanzo. “La separazione con mia moglie è avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto”, ha detto.



