Diane Zoeller, ex moglie Paolo Bonolis/ “Esserci sposati presto ha portato a…”

Diane Zoeller “protagonista” nelle storie di Verissimo. Paolo Bonolis, suo ex marito, sarà ospite di Silvia Toffanin ed inevitabilmente, nell’intervista che riavvolgerà il nastro della sua vita, si parlerà anche del matrimonio con Dian Zoeller. Non tutti infatti sanno che il famoso conduttore televisivo ha condiviso una fetta importante della sua vita con la psicologa americana Diane Zoeller. I due sono andati a nozze da giovanissimi e poco dopo il matrimonio hanno messo al mondo due figli, Martina e Stefano. Lui si era innamorato di lei negli anni settanta e dopo averla conquistata con la sua personalità è arrivato il tanto atteso sì. Correva l’anno 1983 ed entrambi stavano per spiccare il volo anche in ambito professionale. Paolo Bonolis, infatti, era ormai diventato il beniamino dei piccoli grazie alla conduzione di Bim Bum Bam, mentre Diane stava crescendo sempre più come counselor e terapeuta.

Diane Zoeller, ex moglie di Paolo Bonolis: la lontananza causa della rottura?

Paolo Bonolis non ha mai fatto mistero sul fatto che uno dei motivi di sofferenza nel suo rapporto con Diane Zoeller sia stata la lontananza. Con i figli di mezzo la distanza è diventata ancor più atroce nelle dinamiche della coppia: “Io soffrivo la lontananza dei bambini”, ha precisato Bonolis in una intervista rilasciata a Costanzo. “Una sofferenza che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto”. Stefano e Martina, i due figli avuti con Diane Zoeller, adesso vivono in America: “Lui ad Huntington, Long Island, lei nel Queens e sostiene delle ragazze che hanno subito abusi” , racconta Bonolis. Il conduttore ha anche evidenziato gli ottimi rapporti che si sono creati con tra Stefano, Martina e gli altri suoi tre figli. Per quanto riguarda il suo rapporto con l’ex moglie Diane, invece: “Quando capita ci sentiamo”, ha detto.



