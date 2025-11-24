Due importanti Paesi latinoamericani potrebbero presto vedere un importante cambiamento di direzione politica

Mentre Maduro passa il tempo tra un ballo con la moglie, rilascia dichiarazioni “pace e amore” e porta avanti una trattativa con gli Usa dove ora si prospetta un suo soggiorno in Turchia rispetto al Nicaragua di un primo momento, nel resto del continente latinoamericano il panorama sta lentamente cambiando e ora pare che pure prossimamente sia il Cile che il Brasile si potranno unire a quelle nazioni che, avendo provato il populismo di stampo “revolucionario”, si stiano decidendo a saltare il fosso e unirsi agli altri confratelli che hanno eletto Governi decisamente appartenenti a una destra conservatrice.

Ma andiamo per ordine: nel transandino Cile l’esperimento “nacional y popular” del Presidente Boric sembra proprio giunto al termine e le ultime elezioni, dove la destra ha racimolato il 70% dei voti nei confronti di una sinistra che ha sì avuto il candidato presidenziale con il maggior numero di voti (26%) la comunista Jeanette Jara, nel secondo decisivo turno elettorale non potrà superare (a meno di “miracoli” elettorali) il leader del Partito Repubblicano Josè Antonio Kast che ha raccolto il 23,9% dei consensi, ma che, per il gioco delle alleanze elettorali, visto che la controparte è appoggiata da partiti minoritari, dovrebbe stravincere ed essere il prossimo Presidente cileno.

Con la fresca affermazione del boliviano Rodrigo Paz, anch’egli conservatore in quello che per oltre 20 anni è stato il feudo di Evo Morales, si aspetta solo il prossimo anno per vedere anche in Brasile un ribaltamento del potere.

Jair Bolsonaro, l’ex Presidente accusato di un golpe istituzionale, è stato trasferito dai domiciliari in una cella simile a quella di Sarkozy in Francia, anche se i dubbi sulla veridicità delle prove presentate in un processo ampiamente pilotato dal Tribunale supremo federale, dove chi comanda la struttura è un fedelissimo alleato di Lula (Alexandre De Moraes che ne è Vicepresidente) che, come già sappiamo, ha in pratica tirato fuori dal carcere Lula stesso dandogli la possibilità di partecipare alle elezioni, la dice lunga sul fatto che ormai le cariche giudiziarie dei vari Paesi (Italia inclusa) dirigono l’orchestra del potere alterando tutto il possibile nel nome, ovviamente, della “Giustizia”.

C’è da dire che il raduno “ecologista” che si è svolto a Belem, località ai confini con l’Amazzonia tanto da loro amata, ha dimostrato che, come abbiamo già scritto, le parole sono ben altra cosa rispetto ai fatti di una selva che va via via sparendo a causa di incendi e disboscamenti e delle estrazioni petrolifere e minerarie, oltre che alla costruzione di vere e proprie autostrade: il tutto in nome di una ideologia “green”, si capisce.

E difatti sia la Francia che la Germania hanno espresso la loro contrarietà e si sono mantenute un po’ distanti, come anche altri 30 Paesi, dall’accordo sulla mozione espressa dal Brasile: un vero fiasco, si capisce, e questo alla fine ricade sulle spalle di un Lula che ormai ha mostrato, senza se e senza ma, di voler instaurare in Brasile un vero e proprio regime, spalleggiato dagli “amichetti” di cui sopra, per controllare non solo l’economia di un Paese che registra la chiusura di ben 2.273 attività, un record assoluto dal 2016.

Il gioco, visto che, nonostante la destra sia frammentata, ha ancora tempo per riunirsi e trovare compattezza anche perché ormai la maggioranza della popolazione non crede più alle favolette “progre”, minaccia seriamente di far voltare pagina “politica” anche nella nazione “giallo e oro”.

È chiaro che a questo punto se, come già da noi prospettato, alla fine Maduro accetterà di ritirarsi, lo scacchiere latinoamericano registrerà un cambio epocale di cui godranno integralmente gli Usa di Trump: e questo mentre la sconquassata Ue si dimostra ancora una volta una “Armata Brancaleone” impressionante, tutta presa in faide interne per accettare l’accordo economico appena siglato con l’America latina che, a questo punto, non avrebbe nessun valore dato il peso politico quasi inesistente del Vecchio continente, replicando quanto già accade sul fronte dell’eventuale accordo per la fine del conflitto in Ucraina.

