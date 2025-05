“La storia è uno scherzo che i vivi giocano ai morti”, diceva Voltaire: cosa che ancora si rivela esatta e porta spesso il trascorrere degli anni come una sorta di panno in grado di ripulire il passato di esseri umani oppure di sporcarlo. Dipende dal potere politico di turno attuarne l’uso da una o dall’altra parte, a seconda delle convenienze.

È per questo motivo che ho atteso alcuni giorni per scrivere un articolo sull’ex Presidente dell’Uruguay Pepe Mujica, recentemente scomparso e sulla cui figura si sono intessute lodi che generalmente precedono una santificazione mediatica proposta con squilli di tromba come da tempo non si vedeva, anche perché nel corso della sua vita anche presidenziale Mujica ha sempre mantenuto un profilo unico, senza mai considerare la sua carica un privilegio;

anzi, continuando a praticare un modus vivendi molto austero e donando gran parte dei suoi cospicui sussidi presidenziali in beneficenza, vivendo nella sua “chacra” circondato dall’affetto di sua moglie, Lucia Topolansky, della sua cagnolina Manuela (con la quale vuol essere sepolto) e del suo maggiolino Volkswagen 1987, donatogli da alcuni amici e che lui sempre si è rifiutato di vendere.

Un uomo controcorrente, quindi, e un politico più unico che raro, celebrato sia nel suo mandato presidenziale (dal 2010 al 2015) che come ministro dell’Agricoltura, Deputato e Senatore anche per via dei suoi discorsi che hanno sempre o quasi avvicinato la sua persona al cittadino, quasi come se quest’ultimo li avesse pronunciati.

Bisogna però dire, anzi scrivere, di come l’aureola gli è stata assegnata per queste sue qualità davvero uniche in un mondo dove, una volta conquistato un posto di importanza politica, ci si eleva a una quota davvero inavvicinabile dai comuni mortali e si giudica dall’alto del proprio privilegiatissimo incarico, che si difende a spada tratta dopo essere magari stato eletto perché contro i privilegi della “casta” politica.

Anche la sua esistenza di “uomo comune” si può definire unica, non avendo mai approfittato delle facilitazioni che la sua funzione poteva offrirgli: detto questo bisognerebbe cercare di approfondire un po’ di più la questione e, santificando il suo pastoralato politico, mettere le mani anche su di un tasto, anzi su due, che hanno contraddistinto la sua esistenza.

Il primo, senz’altro, riguarda le sue capacità di operare politicamente, una qualità che di certo non gli apparteneva, al punto di delegare le sue funzioni “professionali” al suo sottosegretario Ernesto Agazzi mentre era ministro dell’Agricoltura.

Poi nel corso della sua presidenza preferì occuparsi sia dei diritti degli omosessuali, della legalizzazione delle droghe leggere e di una nuova legge sull’aborto che seguire il corso dell’economia del Paese che invece andò letteralmente a rotoli, tanto che dopo una sua rinuncia alla candidatura il suo predecessore, Tabarè Vazquez, riassunse l’incarico di Presidente.

Per queste ragioni l’Uruguay decise di ritornare al passato, ma qui dobbiamo pure arrivare al secondo punto critico del personaggio Mujica e a una storia davvero scomoda. ma che deve essere ricordata perché non solo mai smentita, giustamente, da “Don Pepe” (e qui bisogna complimentarsi), ma mai abiurata dopo decenni: quella dei suoi trascorsi come militante del Movimiento de Liberaccion Nacional Tupamaros, un gruppo terrorista che operò negli anni ’60 e ’70 attraverso una guerriglia urbana che seminò il terrore con la scusa della lotta contro l’ingiustizia.

Come i loro “fratelli” argentini Montoneros, i “Tuapamaros” , addestrati pure loro a Cuba, tra il 1965 e il 1970 si specializzarono in furti ad attività commerciali e banche, molte volte agendo con estrema violenza contro gli impiegati. Proprio l’8 ottobre del 1969 Mujica fu protagonista di uno degli atti più crudeli e simbolici del MLN-T: l’occupazione armata della città di Pando. Il gruppo ebbe per ore il controllo delle banche, di un commissariato e di edifici pubblici. Mujica partecipò all’assalto a una banca, che si rivelò una tragedia visto che morirono tre persone, tra le quali un civile innocente.

Però il fatto più oscuro ebbe luogo l’11 gennaio 1971, quando venne ucciso José Leandro Villalba, un agente di polizia di soli 31 anni, accusato di aver informato il suo comando su di una presunta riunione di terroristi in un bar denominato “La via”. Per i “Tupamaros” Villalba aveva commesso l’errore imperdonabile di parlare, così gli organizzarono un’imboscata e lo ammazzarono sparandogli alle spalle: non ci sono prove che colleghino a Mujica al responsabile del delitto in sé, ma quasi sicuramente faceva parte del “commando” dell’assalto.

La cosa che risulta terribile in un personaggio per altri versi unico è che Mujica non abbia mai riconosciuto le proprie responsabilità per i civili che spesso hanno pagato con la vita la loro presenza agli atti di espropriazione e che non si sia mai espresso contro l’uso della violenza.

Nei fatti giustificò le terribili manovre ed espresse il proprio pentimento in un’intervista al giornale argentino La Nacion nel 2009, però continuando a vedere la violenza come un male necessario.

Come “necessaria” fu la sua amicizia con il dittatore venezuelano Hugo Chávez e anche quella con i coniugi Nestor e Cristina Kirchner: in pratica con un populismo corrotto che ha portato sia il Venezuela che l’Argentina a crisi abissali. Solo recentemente ha osato definire “dittatore” un tale Nicolas Maduro.

Purtroppo molti in Uruguay lo ricordano anche con una pistola in mano, non per i suoi discorsi, e che la sua ideologia si sia formata molto lontano da un Parlamento e anche come il suo “anti-elitismo” iniziale non sia nato dall’amore per il popolo ma dal suo disprezzo per la democrazia, poi ripudiato, visto che l’ha vissuta nella singolare maniera descritta.

Ai posteri l’ardua sentenza.

