Nel corso di una sua visita nella provincia argentina del Chaco, il Presidente Javier Milei ha avuto un incontro con i fedeli della Chiesa evangelica per l’inaugurazione di un loro tempio.

Fin dai suoi inizi presidenziali, Milei ha sempre dato molta importanza ai suoi contatti con le chiese non cattoliche, per la semplice ragione che anche durante la sua campagna elettorale, la sua vicinanza, per esempio, con la chiesa ebrea ortodossa e i successivi viaggi in Israele, sommati agli incontri molto frequenti con il Rabbino Shimon Axel (tanto da nominarlo Ambasciatore a Gerusalemme) avevano fatto circolare la notizia secondo la quale il Presidente si sarebbe convertito all’Ebraismo, tanto da dichiarare la cosa fin dal 2021, aspirando a diventare il primo Presidente ebreo della storia argentina ed iniziando un percorso di conversione, sotto la guida di Axel, e anche il trasferimento dell’Ambasciata argentina nella città sacra di Gerusalemme.

“Iniziò a partecipare ai pasti della Shabbat, come in una famiglia e a leggere settimanalmente i passi della Torah, imparando velocemente e in maniera intelligente – ha spiegato Shimon Axel – facendo domande sui passi della Torah stessa e conversando in modo intelligente: non era una predica, bensì arrivare alla risposta a una domanda attraverso la conversazione”. “Quello che Milei vede nel giudaismo, un viaggio infinito nella crescita, è la ricerca costante della verità e della spiritualità, al punto che a mio modo di vedere la reale rivoluzione di Milei in Argentina non è stata né economica, né politica, ma culturale e spirituale”.

Ora il suo incontro con la comunità evangelica, che Milei considera un’alleata naturale, quasi nutrendosi del movimento evangelista pentecostale stesso per siglare un’altra alleanza religiosa, considerato anche che con la crisi della Chiesa cattolica si è verificata, non solo in Argentina ma nell’intero Continente latinoamericano, una perdita di fedeli veramente importante e una crescita esponenziale dell’Evangelismo, al punto che nel corso della sua campagna elettorale l’appoggio di questa istituzione religiosa si è rivelato importantissimo e ha avuto una grande importanza nella sua elezione.

La notizia di questo ulteriore avvicinamento “religioso” ha provocato forti polemiche in Argentina, soprattutto per l’uso del sacro luogo del pulpito per citare e guidare diatribe di politiche personali, come dichiarato dal Pastore Norberto Seracco. Addirittura il Pastore Battista Gabriel Ballerini, teologo, invitato a conferenze di livello internazionale e autore di diversi libri, parteciperà sia con Milei che con il giornalista Augustin Laje (di fede mileista) al Festival della Destra che si terrà nella città di Cordoba il prossimo 22 luglio.

Ma i problemi nella terra del tango investono in questi giorni anche il mondo perokirchnerista, visto che l’ex Presidente Alberto Fernandez, in carica dal 2019 al 2023, sarà processato per corruzione in un caso relativo a contratti di assicurazione per i dipendenti statali. Questo ulteriore processo segue quello precedente dove Fernandez è stato rinviato a giudizio per violenze nei confronti della sua ex-compagna Fabiola Yanez.

Considerato uno dei peggiori Presidenti argentini, venne eletto nel 2019 dopo che, nel quinquennio precedente, le politiche di Mauricio Macri, che avevano permesso un recupero parziale dalle crisi alimentate dal kirchnerismo, vennero mal giudicate dalla classe media che vide in Alberto Fernandez un candidato in grado di dominare il perokirchnerismo e anche di migliorare notevolmente la situazione economica e l’inflazione, promettendo nell’arco di poco tempo “frigoriferi pieni” alle famiglie.

Invece avvenne tutto l’opposto e il dollaro, che all’epoca di Macri valeva 40 pesos, schizzò velocemente oltre i 1000: ma non è tutto. Nel corso dell’epidemia di Covid praticamente chiuse il Paese con restrizioni durissima, promettendo pene severissime agli “idioti che non le avrebbero rispettate”: peccato che mentre la gente si isolava nelle proprie abitazioni, proprio il Presidente organizzasse feste e fasti nella Casa Rosada, con quantità di ospiti. Il tutto dimostrato da foto e filmati pubblicati.

Ma nel 2021 stabilì che il settore pubblico avrebbe stipulato assicurazioni con l’impresa Nacion Seguros, tramite intermediari “particolari”, che ottennero commissioni siderali.

Insomma, trattative incompatibili con il suo incarico, per cui rischia da1 a 6 anni di reclusione e l’interdizione da incarichi pubblici, con relativo sequestro di oltre 10 milioni di dollari di beni in suo possesso, fatto già disposto dal giudice.

Nel corso dell’operazione “assicurativa” ci furono broker che guadagnarono commissioni per oltre 4 milioni, tra cui Hector Martinez Sosa, compagno della segretaria personale di Fernandez.

