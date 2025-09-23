La situazione argentina continua a non migliorare, anche perché non arrivano i cambiamenti promessi dal Governo di Milei

Sia la batosta elettorale che le bocciature ricevute da Camera e Senato ai suoi decreti hanno portato l’Argentina di Milei un po’ indietro nel tempo, malgrado i dati positivi riguardanti l’inflazione: il dato del “Rischio Paese” è aumentato a 1456 e si piazza direttamente al secondo posto nel continente latinoamericano dopo quello catastrofico e irraggiungibile del Venezuela, che detiene il primato, mentre il cambio del dollaro ha superato i 1500 pesos, dato che risulta essere il peggiore della attuale Presidenza.

Il tanto augurato cambio di squadra non c’è stato e tutti l’intorno mileista è rimasto al proprio posto, cosa d’altronde prevedibile visto che il Presidente considera la squadra malamente forgiata dalle pessime decisioni della sorella pasticcera intoccabile, a cominciare da lei.

Anche se attualmente le previsioni per le prossime elezioni provinciali danno ancora il partito de la LLA in vantaggio di 4 punti sul fronte peronista, l’aria che tira è sicuramente pessima dato che pure a livello internazionale l’immagine presidenziale perde colpi e la paura di una debacle inizia a serpeggiare, così come quella delle conseguenze in caso di sconfitta, che porterebbero quasi sicuramente alle dimissioni del Presidente. Intenzione che pare essere già avvenuta durante una riunione del suo gabinetto tra pianti e urla, ma che poi è terminata con la retromarcia del protagonista.

Una delle cose che preoccupano è costituita dall’aumento dei prezzi nei supermercati che ha provocato la reazione dei consumatori, i quali hanno iniziato a non frequentarli.<

Sul fronte opposto, quello peronista, dall’autoproclamazione di leader del catastrofico ex ministro dell’Economia e braccio destro di Cristina Kirchner, attualmente Governatore della Provincia di Buenos Aires (dove ha vinto le scorse elezioni..e questo la dice tutta) è riesploso il caso della condannata Cristina Kirchner, che però dai domiciliari nei quali riceve senza sosta i suoi sostenitori, continua a lanciare proclami contro Milei e il suo Governo.

La Camera di Cassazione ha stabilito due giorni fa che l’ex Presidente dovrà restituire allo Stato 684 miliardi di pesos (464 milioni di dollari) solo come indennizzo per la causa definita “della viabilità” nella quale è anche stata condannata.

La cosa curiosa non risiede soltanto nel paradosso di una prigione dorata, ma anche nel fatto che la difesa della Kirchner ha chiesto che restituisca “solo” 42 miliardi : una dichiarazione che conferma come durante i suoi Governi si sia stabilita una corruzione mai vista in Argentina, considerando che le cifre stellari del rimborso, fedeli a calcoli elaborati sulle prove portate in questa sola causa.

Ora come possa la principale responsabile di ciò godere di una sostanziale condizione di privilegio risulta metafisico: ancora più dell’appoggio che un numeroso fronte politico a lei fedele nel corso dei lustri continua a darle, quasi come se la gente preferisca essere governata da ladri dichiarati che l’hanno portata a condizioni di miseria estreme e senza poter utilizzare nemmeno i servizi basici come cloache od ospedali che sono stati inaugurati diverse volte nei decenni, ma che risultano ancora non funzionanti.

Una situazione assurda che, paragonata agli attuali problemi del Governo Milei, risulta essere un Diluvio universale comparato a un bicchier d’acqua.

Di certo il 26 ottobre, data della prossima tornata elettorale, si vedrà se finalmente formazioni politiche nuove, al di fuori di questo disastro e che predicano la restaurazione della Repubblica, potranno fornire quel cambio radicale che la maggior parte del Paese attende.

Rimaniamo quindi in attesa di questo giorno, ma in grande trepidazione, pregando che la vicenda non si arricchisca di altri paradossi che, a questo punto, potrebbero far scendere l’Argentina in un inferno tale da far sembrare quello del dicembre 2001 uno scherzo di pessimo gusto.

