Che le capacità del Presidente argentino Javier Milei fossero maggiormente economiche che politiche lo abbiamo già sottolineato molte volte: agli indubbi successi nel campo soprattutto della lotta all’inflazione si sono contrapposte delle vere e proprie stupidaggini politiche (tipo l’appoggio a promotori di cryptovalute) che hanno in effetti creato un danno alla sua immagine non solo sul fronte oppositore ma anche al nutrito gruppo di suoi “aficionados”.

Abbiamo anche descritto come la regista di queste manovre con effetti negativi sia da ricercare in sua sorella (Karina Milei), una pasticciera e cartomante che fin dal primo giorno della sua Presidenza è stata al suo fianco in qualità di segretario di Stato. Ma con il trascorrere del tempo le bagatelle si sono trasformate in danni sempre più grandi che potrebbero inficiare seriamente il futuro politico dell’attuale capo di Stato argentino: dapprima con la guerra promossa in termini verbali, che hanno superato ogni limite, con l’ex alleato del Movimento “La Libertad Avanza” fondato da Milei, quel PRO di Mauricio Macri che nelle elezioni presidenziali dello scorso anno permise a Milei di conquistare la Casa Rosada, iniziando il suo mandato.

Il 18 maggio si svolgeranno le elezioni per la Municipalità di Buenos Aires città (CABA) e purtroppo proprio Karina Milei ha promosso una guerra fratricida con il proprio alleato che addirittura rischia di far eleggere come Governatore il candidato kirchnerista Leandro Santoro.

Ma evidentemente queste mosse non sono sufficienti a garantire il disastro ed ecco che lo stesso Presidente, per creare un danno alla candidata del PRO Silvia Lospennato, chiama l’ex Governatore della provincia di Misiones, il peronista Carlos Revira (come da lui stesso ammesso), obbligandolo a forzare il voto di due Senatori del suo partito (Sonia Rojas e Carlos Arce) imponendogli quello contrario al provvedimento denominato “Fiche Limpia” (scheda pulita) che la stessa Lospennato aveva promosso e che difatti è stato bocciato per appena un voto di differenza.

Un vero e proprio suicidio politico quello di Milei, perché il decreto che, fino a cinque minuti prima della votazione, sembrava destinato al successo, costituisce un fattore importante non solo per la democrazia argentina ma pure per la giustizia, decretando la non elezione a incarichi politici di personaggi che abbiano il certificato penale con reati accertati.

In poche parole il Presidente che ha da sempre urlato di voler combattere la corruzione gigantesca con ogni mezzo, di fatto attraverso questa “spintarella” si è dimostrato un estremo difensore della corruzione politica e della “casta” tanto vituperata, al punto da far gioire tutto il fronte politico coperto di condanne, come ad esempio l’ex Presidente Cristina Fernandez de Kirchner (che ne ha già una a 6 anni di reclusione ed è attesa da una decina di altri processi) che, con la bocciatura del provvedimento, potranno tranquillamente partecipare alle elezioni e godere dell’immunità parlamentare in caso di vittoria.

Un vero e proprio “harakiri” quello del Presidente, che minaccia di estendersi non solo alle elezioni comunali, ma anche a quelle legislative e raggiungere pure le prossime presidenziali del 2027, visto la protesta massiva che questa mossa ha fatto esplodere nel Paese.

Risulta incomprensibile capire il motivo di mosse permeate da un egoismo politico decisamente non solo fuori luogo, ma pure lontano dalla realtà della situazione, perché LLA crede di poter essere il partito di maggioranza e quindi di governare il fronte politico e imporre il proprio potere sugli alleati, invece di puntare su di un dialogo e un’unità che possa far terminare il potere di un perokirchnerismo che purtroppo da decenni (e il kirchnerismo dal 2023) ha significato il fallimento non solo economico ma anche sociale di un’Argentina.

Un Paese che, occorre sempre citarlo, prima dell’ascesa di Peron al potere era la terza potenza mondiale, visto che le sue casse erano colme d’oro per la prosperità economica raggiunta, d aveva una povertà di solo il 3%.

Ora queste mosse suicide a cui si deve aggiungere una persecuzione, molto violenta nei termini, ai mezzi di informazione come poche volte si era visto nella storia della democrazia argentina, rischiano non solo di mandare all’aria tutti i risultati economici positivi finora raggiunti, ma anche di far tornare in vita un potere altamente corrotto che dopo oltre 70 anni sembrava destinato al tramonto definitivo.

